Finalistky Miss Slovensko 2023 zažili špeciálny francúzsky deň plný elegancie a prémiových áut DS Automobiles (foto)

Príprava na veľké finále

Večera plná šarmu a elegancie

Spojenie krásy s rafinovanými technológiami

6.4.2023 - Finalistky Miss Slovensko 2023 v rámci tretieho marcového sústredenia absolvovali špeciálny francúzsky deň. Dievčatá si tak užili francúzsku eleganciu, a to prostredníctvom prémiových áut DS Automobiles, aj v podaní odborníka na etiketu z Chez Balzac Ľubomíra Jančoka.Pravú francúzsku elegantnú jazdu, prémiové autá DS Automobiles v spojení s prirodzenou krásou a eleganciou 12-tich finalistiek Miss Slovensko 2023 zvečnil fotograf Lukáš Kimlička v sérii imidžových fotografií.Finalistky sa pripravujú na veľké finále už od februára a absolvujú množstvo aktivít, workshopov, školení, fotení či stretnutí s výnimočnými osobnosťami Slovenska a odborníkmi.V júni sa v priamom prenose televízie Joj predstavia ako osobnosti so svojím príbehom a víziou. V tlačovej správe o tom informovala PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová.Pravá francúzska nálada, šarm a etiketa sa na sústredení niesla aj v Chez Balzac v podaní Ľubomíra Janočka, ktorý je sám autorom niekoľkých kníh o francúzskej kultúre a je absolventom doktorátu na univerzite Paris-Sorbonne. Chez Balzac je jedinečná kulinársko-vzdelávacia inštitúcia s nádychom Francúzska.Podľa organizátorov súťaže je dôležité vedieť sa vhodne správať na spoločenských akciách, pri stolovaní či v prítomnosti dôležitých oficiálnych predstaviteľov. Každá dáma by tak mala prirodzene ovládať základné pravidlá slušného správania a spoločenskej etikety.Skúsený odborník previedol so svojím francúzskym šarmom dievčatá celou škálou takýchto situácií. Súťažiace si tak so šarmom a eleganciou užili večeru na najvyššej úrovni spoločenskej etikety.„Dnes je ťažká doba, ľudia „zhrubli“ a pomaly sa prestávajú dodržiavať aj základné pravidlá spoločenskej slušnosti a etikety. Preto sme radi, že môžeme takýmto spôsobom prispieť k osvete a vzdelávaniu mladých krásnych osobností, akými finalistky súťaže Miss Slovensko 2023 nepochybne sú. Aj ich prostredníctvom chceme upozorniť na to, že elegancia, slušnosť, pekné spôsoby sú stále dôležité a môžu nášmu životu a spoločnosti dodať krásno," uviedol zakladateľ Chez Balzac.V showroome DS Automobiles sa dievčatá zoznámili s celou kolekciou modelov, pričom jedna z nich, ktorá sa stane víťazkou sa už onedlho bude voziť v modeli DS 4. Získa tak na celý jeden rok automobil v nadštandardnej výbave s označením RIVOLI, nazvanej podľa najznámejšej ulice Paríža s butikmi s luxusným tovarom.Súčasne je vyjadrením najpokročilejších technológií pre bezpečnú, komfortnú aj zážitkovú jazdu. Marketingová manažérka DS Automobiles Marína Solovičová vyjadrila nadšenie zo spolupráce.„Tešíme sa na toto prirodzené spojenie ženskej osobnosti a krásy s rafinovanými technológiami," dodala Solovičová.