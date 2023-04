Pohoda festival prvýkrát otvorí svoje brány už v stredu

Pohoda sa v tomto roku predĺži o jeden deň. V stredu 5. júla o 18:00 Pohoda festival otvorí festivalové parkovisko, obe stanové mestečká, silent camp a karavan parking. . V oboch stanových mestečkách bude pripravený špeciálny program na niekoľkých miestach, budú fungovať úschovne, sociálne zariadenia, stánky s jedlom a pitím a zdravotnícke centrá. Centrum festivalu ostane až do štvrtka 14:00 uzavreté, tým pádom sa nebude dať prechádzať z jedného stanového mestečka do druhého.

Dôvodom je prebiehajúca rekonštrukcia cesty prvej triedy č. 9 medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou, ktorá je hlavnou prístupovou trasou pre autá idúce na festival. Z tejto cesty sa bude dať dostať na festivalové parkovisko cez Veľké Bierovce a Opatovce. Cesta bude prejazdná len smerom od Trenčianskych Stankoviec v obmedzenom režime, most ponad diaľnicu a Váh nebude prejazdný. Dobrou správou je, že streda pripadá na štátny sviatok 5. júla, čo prirodzene zredukuje dopravu.



Vstupné na parkoviská ani na festival sa meniť nebude. Zvláštny režim bude platiť pre karavany. Ak máte zakúpený karavan parking na festival a budete chcieť prísť na Pohodu už v stredu, bude nutné zakúpiť si extra lístok v cene 39€. Lístok na stredu bude možné použiť len v kombinácii s celofestivalovým karavan parking lístkom. Tým organizátori pokryjú zvýšené náklady na elektrinu a ostatné služby na karavan parkingu. Ak prídete s karavanom vo štvrtok po 10:00, cena ostáva rovnaká.

Kemping vo Family parku, festivalové chatky Inovec a Trenčín, tábory s 5 miestnymi stanmi a Tent Inn sa otvoria vo štvrtok, 6. júla o 14:00, v rovnakom čase sa otvorí celý festivalový areál.



Organizátori vyzývajú návštevníčky a návštevníkov, aby v čo najväčšej miere využívali hromadnú dopravu. Budú vypravované špeciálne autobusy z viacerých miest Slovenska už od stredy, so ZSSK festival rieši pridanie extra vozňov k pravidelným vlakovým spojom. Žiaľ, extra vlak pre Pohodu sa tento rok dohodnúť nepodarilo.

„V prípade že idete na Pohodu autom, zaplňte v ňom čo najviac miest. Ak hľadáte spolucestujúcich, využite aplikácie na zdieľanie dopravy, čoskoro spustíme aj našu aktivitu Spolu na Pohodu. Každoročne máme na parkovisku okolo 6000 áut, príchod chceme rozložiť na čo najdlhší možný čas. Počítajte s tým, že cesta na Pohodu bude trvať dlhšie. Zjazd z diaľnice Chocholná bude uzavretý, autá idúce z Bratislavy vyzývame na využitie zjazdu Lúka a potom pokračovať smerom na Beckov a Trenčianske Stankovce. Autá idúce smerom od Žiliny nech použijú zjazd Trenčín centrum a potom smerujú k OC Laugaricio a pokračujú na Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce. Autám idúcim z Českej republiky cez prechod Starý Hrozenkov – Drietoma odporúčame ísť cez Trenčín,“ vraví šéf festivalového parkoviska Vlado Jurčák.

Vstup pre peších bude otvorený tiež už od stredy, kyvadlovka bude tiež premávať už v stredu.

Celý festivalový areál sa otvorí vo štvrtok o 14:00. Treba počítať s tým, že dovtedy sa do centra festivalu nebude dať dostať a nebude sa dať prechádzať ani medzi jednotlivými stanovými mestečkami.

Organizátori zároveň upozorňujú na to, že odchod z festivalu bude trvať vzhľadom na práce na ceste tiež dlhšie. Z tohto dôvodu nechajú obe stanové mestečká otvorené až do 16:00 (namiesto pôvodných 12:00) a odchod z parkoviska bude možný do 20:00 (namiesto pôvodných 16:00).

„Komplikáciu s dopravou využijeme na splnenie nášho malého sna a veríme že aj priania mnohých našich návštevníčok a návštevníkov - predĺžime festival o jeden deň. Veľmi sa tešíme z nápadov na špeciálny program v oboch stanových mestečkách, bude prebiehať na viacerých miestach a bude plný atypických riešení. Tešíme sa, že strávime spolu jeden deň navyše, veríme, že si to ľudia užijú a vytvoríme ešte silnejšiu festivalovú komunitu,“ dodáva šéf festivalu Michal Kaščák.