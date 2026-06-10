|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Margaréta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. júna 2026
Cibulková si nechcela nájsť kamarátku medzi súperkami: Ženy sú zlé a zákerné – VIDEO, FOTO
Hoci v realite sama reaguje emočne, na sociálnych sieťach si vždy nechá poradiť a je tam opatrná. Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková po ukončení kariéry toho zažila veľa - rozvod s ...
Zdieľať
10.6.2026 (SITA.sk) - Hoci v realite sama reaguje emočne, na sociálnych sieťach si vždy nechá poradiť a je tam opatrná.
Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková po ukončení kariéry toho zažila veľa - rozvod s manželom či reklamy na alkohol či hazard.
Okrem iného spomína aj hráčske časy, keď patrila k jedným z najlepších tenistiek na okruhu WTA. Patrilo jej štvrté miesto v rebríčku v roku 2017.
V podcaste Pohľady generácií prehovorila o viacerých témach ako napríklad zákulisie, rivalita, negatívne komentáre či o súčasný život.
Priznala, že pre ňu sa "absolútne" nedá nájsť medzi súperkami kamarátka. "Čím si lepšia, tým lepší a väčší tím si môžeš dovoliť. To sú tvoji blízki ľudia. Kamarátky odtiaľ-potiaľ, ale na konci dňa chcem vyhrať ja. Na kurte som nepoznala brata a všetci najlepší nepoznali brata," uviedla.
Je si však vedomá toho, že mužská časť "bieleho športu" to má inak. Tí si to vedia vyrozprávať mimo kurtov, no ženy sú emocionálnejšie. "To si neviete predstaviť, čo sa v tých šatniach niekedy dialo. To bol extrém!"
Najlepšie tenistky si robili v šatni "teritórium", vybrali si skrinku a žiadna iná ju už nemohla používať. "Ženy sú zlé, sú zákerné!"
Hoci v realite sama reaguje emočne, na sociálnych sieťach si vždy nechá poradiť a je tam opatrná. Nevyhla sa ani hejtom, no vie, že ak ju niekto nenávidí, už to nezmení.
"Na očiach verejnosti som od 15–16 rokov, čo je tak 20 rokov. Vie to byť sranda existovať vo verejnom živote, ale vie to byť aj ťažké, ale aj veľmi príjemné, vie to hladkať ego, keď sú príjemné komentáre a krásne články. Ale keď sa potom niečo zle napíše a otočí sa to, tak to tiež vieš cítiť," prezradila Cibulková.
Niektoré negatívne správy dokáže predýchať, no ďalšie potrebuje skonzultovať s niekým menej zainteresovaným, no stále blízkym, aby to zvládla bez väčšej online odozvy či záťaže na psychiku.
Nevyhla sa ani téme rozvodu s dlhoročným manželom Michalom Navarom. Médiá informovali o jej novom vzťahu s podnikateľom Tiborom Vinczem.
Keď v podcaste dostala otázku, či má v súčasnosti okolo seba správnych ľudí, tak reagovala rázne: "Aktuálne si myslím, že áno!"
Napriek ťažkému obdobiu v živote sa však snaží zostať pozitívna, pozerá sa do budúcnosti, čo jej môže všetko priniesť. Radosť jej robia aj dve deti.
Zdroj: SITA.sk - Cibulková si nechcela nájsť kamarátku medzi súperkami: Ženy sú zlé a zákerné – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková po ukončení kariéry toho zažila veľa - rozvod s manželom či reklamy na alkohol či hazard.
Okrem iného spomína aj hráčske časy, keď patrila k jedným z najlepších tenistiek na okruhu WTA. Patrilo jej štvrté miesto v rebríčku v roku 2017.
V podcaste Pohľady generácií prehovorila o viacerých témach ako napríklad zákulisie, rivalita, negatívne komentáre či o súčasný život.
Extrém v šatniach
Priznala, že pre ňu sa "absolútne" nedá nájsť medzi súperkami kamarátka. "Čím si lepšia, tým lepší a väčší tím si môžeš dovoliť. To sú tvoji blízki ľudia. Kamarátky odtiaľ-potiaľ, ale na konci dňa chcem vyhrať ja. Na kurte som nepoznala brata a všetci najlepší nepoznali brata," uviedla.
Je si však vedomá toho, že mužská časť "bieleho športu" to má inak. Tí si to vedia vyrozprávať mimo kurtov, no ženy sú emocionálnejšie. "To si neviete predstaviť, čo sa v tých šatniach niekedy dialo. To bol extrém!"
Najlepšie tenistky si robili v šatni "teritórium", vybrali si skrinku a žiadna iná ju už nemohla používať. "Ženy sú zlé, sú zákerné!"
Zvykla si aj na kritiku
Hoci v realite sama reaguje emočne, na sociálnych sieťach si vždy nechá poradiť a je tam opatrná. Nevyhla sa ani hejtom, no vie, že ak ju niekto nenávidí, už to nezmení.
"Na očiach verejnosti som od 15–16 rokov, čo je tak 20 rokov. Vie to byť sranda existovať vo verejnom živote, ale vie to byť aj ťažké, ale aj veľmi príjemné, vie to hladkať ego, keď sú príjemné komentáre a krásne články. Ale keď sa potom niečo zle napíše a otočí sa to, tak to tiež vieš cítiť," prezradila Cibulková.
Niektoré negatívne správy dokáže predýchať, no ďalšie potrebuje skonzultovať s niekým menej zainteresovaným, no stále blízkym, aby to zvládla bez väčšej online odozvy či záťaže na psychiku.
Rázna odpoveď
Nevyhla sa ani téme rozvodu s dlhoročným manželom Michalom Navarom. Médiá informovali o jej novom vzťahu s podnikateľom Tiborom Vinczem.
Keď v podcaste dostala otázku, či má v súčasnosti okolo seba správnych ľudí, tak reagovala rázne: "Aktuálne si myslím, že áno!"
Napriek ťažkému obdobiu v živote sa však snaží zostať pozitívna, pozerá sa do budúcnosti, čo jej môže všetko priniesť. Radosť jej robia aj dve deti.
Zdroj: SITA.sk - Cibulková si nechcela nájsť kamarátku medzi súperkami: Ženy sú zlé a zákerné – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Somálsky rozhodca sa nevzdáva. Sľúbil, že bude súčasťou MS 2030
Somálsky rozhodca sa nevzdáva. Sľúbil, že bude súčasťou MS 2030
<< predchádzajúci článok
Mladík v Číne hrával pod dvoma identitami v rôznych vekových kategóriách. Aký dostal trest?
Mladík v Číne hrával pod dvoma identitami v rôznych vekových kategóriách. Aký dostal trest?