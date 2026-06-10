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10. júna 2026

Somálsky rozhodca sa nevzdáva. Sľúbil, že bude súčasťou MS 2030


Tagy: MS vo futbale 2026

Omar Artan sa vrátil do Mogadiša a nehodlá sa vzdať. Somálsky futbalový arbiter Omar Artan, ktorý nemohol vstúpiť do USA, aby tam rozhodoval stretnutia majstrovstiev sveta, sa už vrátil do Mogadiša a ...



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wcup ref_denied_entry_soccer_8_28 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - Omar Artan sa vrátil do Mogadiša a nehodlá sa vzdať.


Somálsky futbalový arbiter Omar Artan, ktorý nemohol vstúpiť do USA, aby tam rozhodoval stretnutia majstrovstiev sveta, sa už vrátil do Mogadiša a vo vlasti ho privítali ako hrdinu. Viac než 100 priaznivcov na neho čakalo pred VIP sekciou hlavného letiska v Mogadišu, mávali národnými vlajkami a tlieskali mu po vystúpení z letu spoločnosti Turkish Airlines.

Artan prisľúbil, že sa zúčastní na ďalších majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v roku 2030. Doplnil tiež, že naďalej bude robiť Somálsku republiku hrdou. "Napriek tomu, čo sa mi stalo, nie som demotivovaný," povedal novinárom.

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Skutočnosť, že mu zamietli vstup do USA, vyvolala v Somálsku pobúrenie. Vládny úradník Mohamed Said vyhlásil, že "mu bolo ukrivdené spôsobom, ktorý bol zraňujúci pre každého, komu nechýba ľudskosť".

Artana v roku 2025 vyhlásili za najlepšieho rozhodcu Africkej futbalovej konfederácie (CAF). V sobotu ho zadržali na medzinárodnom letisku Miami. Podľa vyjadrenia amerického ministerstva zahraničných vecí pre agentúru AFP u Artana údajne odhalili "možné napojenie na podozrivé osoby, ktoré sú členmi teroristických organizácií". Preto mu oficiálne zamedzili vo vstupe do USA.

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Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že Artan nebude súčasťou rozhodcovského tímu na MS 2026, ktoré sa začínajú vo štvrtok a konajú sa v Kanade, Mexiku a USA.

Jeho zaradenie do 52-členného zoznamu rozhodcov na finálový turnaj prinieslo veľkú hrdosť občanom Somálska. Prezident Somálska Hassan Šejk Mohamud v apríli vyhlásil, že Artan "je symbol inšpirácie pre novú generáciu Somálčanov".


Zdroj: SITA.sk - Somálsky rozhodca sa nevzdáva. Sľúbil, že bude súčasťou MS 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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