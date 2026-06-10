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10. júna 2026
Somálsky rozhodca sa nevzdáva. Sľúbil, že bude súčasťou MS 2030
Tagy: MS vo futbale 2026
Omar Artan sa vrátil do Mogadiša a nehodlá sa vzdať. Somálsky futbalový arbiter Omar Artan, ktorý nemohol vstúpiť do USA, aby tam rozhodoval stretnutia majstrovstiev sveta, sa už vrátil do Mogadiša a ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Omar Artan sa vrátil do Mogadiša a nehodlá sa vzdať.
Somálsky futbalový arbiter Omar Artan, ktorý nemohol vstúpiť do USA, aby tam rozhodoval stretnutia majstrovstiev sveta, sa už vrátil do Mogadiša a vo vlasti ho privítali ako hrdinu. Viac než 100 priaznivcov na neho čakalo pred VIP sekciou hlavného letiska v Mogadišu, mávali národnými vlajkami a tlieskali mu po vystúpení z letu spoločnosti Turkish Airlines.
Artan prisľúbil, že sa zúčastní na ďalších majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v roku 2030. Doplnil tiež, že naďalej bude robiť Somálsku republiku hrdou. "Napriek tomu, čo sa mi stalo, nie som demotivovaný," povedal novinárom.
Skutočnosť, že mu zamietli vstup do USA, vyvolala v Somálsku pobúrenie. Vládny úradník Mohamed Said vyhlásil, že "mu bolo ukrivdené spôsobom, ktorý bol zraňujúci pre každého, komu nechýba ľudskosť".
Artana v roku 2025 vyhlásili za najlepšieho rozhodcu Africkej futbalovej konfederácie (CAF). V sobotu ho zadržali na medzinárodnom letisku Miami. Podľa vyjadrenia amerického ministerstva zahraničných vecí pre agentúru AFP u Artana údajne odhalili "možné napojenie na podozrivé osoby, ktoré sú členmi teroristických organizácií". Preto mu oficiálne zamedzili vo vstupe do USA.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že Artan nebude súčasťou rozhodcovského tímu na MS 2026, ktoré sa začínajú vo štvrtok a konajú sa v Kanade, Mexiku a USA.
Jeho zaradenie do 52-členného zoznamu rozhodcov na finálový turnaj prinieslo veľkú hrdosť občanom Somálska. Prezident Somálska Hassan Šejk Mohamud v apríli vyhlásil, že Artan "je symbol inšpirácie pre novú generáciu Somálčanov".
Zdroj: SITA.sk - Somálsky rozhodca sa nevzdáva. Sľúbil, že bude súčasťou MS 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.
Somálsky futbalový arbiter Omar Artan, ktorý nemohol vstúpiť do USA, aby tam rozhodoval stretnutia majstrovstiev sveta, sa už vrátil do Mogadiša a vo vlasti ho privítali ako hrdinu. Viac než 100 priaznivcov na neho čakalo pred VIP sekciou hlavného letiska v Mogadišu, mávali národnými vlajkami a tlieskali mu po vystúpení z letu spoločnosti Turkish Airlines.
Artan prisľúbil, že sa zúčastní na ďalších majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v roku 2030. Doplnil tiež, že naďalej bude robiť Somálsku republiku hrdou. "Napriek tomu, čo sa mi stalo, nie som demotivovaný," povedal novinárom.
Skutočnosť, že mu zamietli vstup do USA, vyvolala v Somálsku pobúrenie. Vládny úradník Mohamed Said vyhlásil, že "mu bolo ukrivdené spôsobom, ktorý bol zraňujúci pre každého, komu nechýba ľudskosť".
Artana v roku 2025 vyhlásili za najlepšieho rozhodcu Africkej futbalovej konfederácie (CAF). V sobotu ho zadržali na medzinárodnom letisku Miami. Podľa vyjadrenia amerického ministerstva zahraničných vecí pre agentúru AFP u Artana údajne odhalili "možné napojenie na podozrivé osoby, ktoré sú členmi teroristických organizácií". Preto mu oficiálne zamedzili vo vstupe do USA.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že Artan nebude súčasťou rozhodcovského tímu na MS 2026, ktoré sa začínajú vo štvrtok a konajú sa v Kanade, Mexiku a USA.
Jeho zaradenie do 52-členného zoznamu rozhodcov na finálový turnaj prinieslo veľkú hrdosť občanom Somálska. Prezident Somálska Hassan Šejk Mohamud v apríli vyhlásil, že Artan "je symbol inšpirácie pre novú generáciu Somálčanov".
Zdroj: SITA.sk - Somálsky rozhodca sa nevzdáva. Sľúbil, že bude súčasťou MS 2030 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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