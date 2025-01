Video: Nicole Kidman nakrúcala Babygirl s koordinátorkou milostných scén

Program slovenských kín je od štvrtka (23. 1.) bohatší o erotický triler Babygirl v hlavnej úlohe s Nicole Kidman. Herečka v ňom stvárňuje úspešnú podnikateľku, ktorá si začne románik s mladým stážistom a ohrozí tak svoju rokmi budovanú prácu i rodinu. Režisérka a scenáristka filmu Halina Reijn sa pri nakrúcaní rozhodla spolupracovať aj s koordinátorkou milostných scén.



"Snímku doterajšie ohlasy opisujú ako film o sexe, túžbe, tajomstve, komplikovaných vzťahoch, ale aj o pravde a moci," uvádza PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film Peter Gašparík k filmu, v ktorého centre pozornosti stojí práve sexualita. Tá si pri nakrúcaní vyžaduje mimoriadne citlivý prístup. "Nielen preto, aby pôsobila autenticky, ale aj pre ochranu psychickej pohody herečiek a hercov, keďže hranica medzi realitou a fikciou je práve v prípade sexuálneho aktu veľmi krehká," pripomína Gašparík s tým, že aj to bol dôvod, prečo sa režisérka a scenáristka Reijn rozhodla pri nakrúcaní spolupracovať s koordinátorkou milostných scén, čo je profesia, ktorá je v Hollywoode pri podobne citlivých filmoch považovaná za celkom štandardnú.



Lizzy Talbot patrí medzi najskúsenejšie zástupkyne tejto profesie. V prípade Babygirl bolo jej úlohou koordinovať nakrúcanie fetišistických scén Kidmanovej a jej filmového milenca Harrisa Dickinsona. "Pomáhala zmapovať špecifiká scén, nastaviť ich choreografie, komunikáciu medzi hereckými kolegami, aby vedeli, kde sú ich hranice, a dokázali ich rešpektovať, ale na podobnom princípe pracovala aj so zvyškom štábu, ktorý bol na nakrúcaní týchto scén prítomný," vysvetľuje Gašparík.



"Som posadnutá koordinátormi pre intímne scény. Milujem ich - nielen na pľaci, ale aj v tom, čo dokážu urobiť s vaším písaním. Ak ich využijete správne, sú rovnako užitoční ako koordinátori kaskadérov, aj rovnako dôležití," hovorí Rejn, ktorá má za sebou dlhoročnú hereckú kariéru a práve táto funkcia jej v minulosti počas nakrúcania chýbala. Zároveň dodáva, že nerozumie režisérskym kolegom, ktorí ju neuznávajú. "Som takisto proti ľuďom, ktorí hovoria: 'Nie, moji herci nechceli koordinátora pre intímne scény.' To nedáva žiadny zmysel. Je to aj pre bezpečnosť vás ako režiséra a pre bezpečnosť všetkých ostatných. Čo ak dôjde k nedorozumeniu?" pýta sa Reijn. Podľa nej je úžasné mať takú osobu na pľaci. "A ak ste dostatočne kreatívny a talentovaný režisér, zvládnete to. Verte mi. Len musíte trochu prekonať svoj vlastný diskomfort a potom objavíte úplne nový svet kreativity a možností," uzavrela.