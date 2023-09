Čiernik zaujal v kempe Philadelphie, podľa experta sú jeho schopnosti cenné

Skóroval v prvom zápase

Nemal problém s tvorbou hry

18.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Alex Čiernik sa ukázal v dobrom svetle v kempe nováčikov tímu Philadelphia Flyers zo zámorskej NHL.Osemnásťročný krídelník skóroval hneď v prvom zápase a aj keď v druhom nebodoval, zanechal dobrý dojem svojou hrou. Expert Justin Giampietro z portálu The Hockey Writers ocenil schopnosť mladého Slováka tvoriť hru.Čiernik sa strelecky presadil v piatkovom dueli proti New Yorku Rangers (2:4), v sobotňajšej odvete s rovnakým súperom už nebodoval (1:3). Flyers si ho na tohtoročnom drafte nováčikov vybrali vo štvrtom kole zo 120. miesta.„S pukom na hokejke bol celkom výbušný. Dokázal si uchmatnúť voľný puk v strednom pásme, zaviesť ho do útočnej tretiny a vytvoriť peknú gólovú šancu. Celkovo tvoril hru pri hre piatich proti piatim aj v presilovkách v oboch zápasoch. Najdôležitejšie bolo pre neho to, že nemal problém s tvorbou hry. Pri 18-ročnom hráčovi je to veľmi cenná schopnosť," zhodnotil odborník účinkovanie Čiernika na turnaji nádejí.Alex Čiernik pôsobil v doterajšej kariére iba vo Švédsku, v sezóne 2023/2024 by mal pôsobiť v druholigovom klube Västerviks IK.V druhej najvyššej mužskej súťaži už odohral 40 zápasov s bilanciou tri góly a deväť asistencií. Strieborný medailista z Hlinka Gretzky Cupu 2021 reprezentoval Slovensko aj na ostatných majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov.