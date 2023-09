Nadal opäť naznačil koniec kariéry po budúcej sezóne

Španielsky tenista Rafael Nadal v pondelok opäť naznačil, že rok 2024 môže byť jeho posledný na profesionálnom okruhu. Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión podstúpil počas tohto roka dve operácie, aby sa zotavil zo zranenia bedrového kĺbu.





"Povedal som, že rok 2024 bude možno môj posledný na okruhu. Trvám na tom, ale nemôžem to potvrdiť na sto percent, pretože to ešte neviem," povedal Nadal podľa agentúry AFP. Tridsaťsedemročný Španiel svoj doteraz posledný súťažný zápas odohral ešte v januári. V druhom kole Australian Open v pozícii obhajcu trofeje prehral s Američanom Mackenziem McDonaldom. V máji uviedol, že si dá úplnú pauzu od tenisu a verí, že prestávka pomôže telu nabrať energiu na zvyšok kariéry.Nadal by chcel opäť hrať a byť konkurencieschopný. "Mojím plánom nie je vrátiť sa a vyhrať Roland Garros alebo zvíťaziť v Austrálii. Od toho som veľmi ďaleko. Uvedomujem si ťažkosti, ktorým čelím. Jednou je vek a druhou sú zdravotné problémy. Mám však nádej, že sa vrátim k tenisu a budem konkurovať najlepším hráčom," konštatoval Španiel.