Legendárny Pelé bude mať na Slovensku sochu, odhaliť by ju mohol prísť Ronaldinho či Neymar

Prísť by mali aj superhviezdy

Najväčšia udalosť v histórii Slovenska

18.9.2023 (SITA.sk) - Brazílskej futbalovej legende Pelému odhalia na budúci rok sochu na Slovensku. Ako pre agentúru SITA uviedol niekdajší manažér, poradca a dlhoročný priateľ vlani zosnulého trojnásobného majstra sveta, udeje sa tak pri príležitosti 30. výročia Pelého návštevy Slovenska.„O výnimočnú možnosť umiestniť Pelého sochu prejavili záujem zatiaľ dva subjekty a tiež dvaja sochári, ktorí by ho radi stvárnili. Výber však finálne uzavrieme až na budúci rok koncom februára, takže šancu majú ešte aj ďalší záujemcovia. Avšak, budeme musieť veľmi dobre zvážiť miesto umiestnenia sochy, lebo pôjde aj medzinárodne o mimoriadne prestížnu vec, ktorá bude garantovať veľkú reklamu a môže sa stať aj lákavou turistickou atrakciou pre návštevníkov z celého sveta, ktorí zavítajú na Slovensko,“ povedal Joe Borbély, iniciátor projektu sochy.Podľa neho sochu odhalia svetoznáme osobnosti, ako napríklad Pelého syn Edinho, ďalej Pelého najlepší kamarát Edu a jedna z trojice svetových superhviezd - Ronaldinho , Zico alebo Neymar . „Záujem prejavili všetci. Pôjde teda hlavne o to, ako všetko zladiť na správny termín,“ dodal Borbély.Pelého návšteva v roku 1994 bola najväčšia športovo-diplomatická udalosť v histórii Slovenska."Bola to unikátna udalosť, nakoľko moja historická cesta na Slovensko na nerodila ľahko. Európa vtedy prežívala turbulentné časy a mal som obavy o svoju bezpečnosť. Samotná návšteva ma však príjemne prekvapila. Všade ma vítala dobrosrdečnosť a priateľskosť davu ľudí. Keď na moju autogramiádu prišlo približne 5-tisíc ľudí, dostalo ma to. V očiach sa mi od dojatia zaleskli slzy," uviedol Pelé exkluzívne pre SITA v roku 2019.