|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Valéria
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júna 2026
Maroko nedovolilo Škótsku ani raz vystreliť na bránu. Opäť skóroval Saibari, ktorý je blízko prestupu do Bayernu – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Maroko zdolalo Škótsko 3:0 aj na svetovom šampionáte v roku 1998 a aj v aktuálnom meraní síl bolo lepšie. Ismael Saibari strelil druhý najrýchlejší gól na futbalových majstrovstiev sveta už po 71 ...
Zdieľať
20.6.2026 (SITA.sk) - Maroko zdolalo Škótsko 3:0 aj na svetovom šampionáte v roku 1998 a aj v aktuálnom meraní síl bolo lepšie.
Ismael Saibari strelil druhý najrýchlejší gól na futbalových majstrovstiev sveta už po 71 sekundách, keď Maroko triumfovalo nad Škótskom tesne 1:0. Záložník skóroval aj v úvodnom remízovom zápase proti Brazílii 1:1.
Dvadsaťpäťročný hráč, ktorý sa narodil v Španielsku a vyrastal v Belgicku, je údajne na pokraji prestupu za 55 miliónov eur z holandského PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov.
Kvalita jeho strely ukázala, prečo priťahuje taký záujem, a bolo výpovedné, že Škótsku chýbala rovnaká úroveň v súperovej šestnástke.
Maroko je blízko postupu do šestnásťfinále, pričom sa snaží minimálne zopakovať svoj historické semifinále v Katare v roku 2022.
Pre Škótsko a jeho armádu fanúšikov, ktorí počas tohto svetového šampionátu ovládli Boston, to však bol znepokojujúci výsledok, keďže ich tím ani raz nevystrelil do priestoru bránky súpera.
Víťazstvo 1:0 nad Haiti v úvodnom zápase na tom istom štadióne ukázalo, na čom môžu stavať a že sa premiérovo môžu dostať do vyraďovacej fázy.
Ďalšie víťazstvo by im zabezpečilo postup zo skupiny C, ale ich šance sa mierne znížili, keďže v poslednom kole ich čaká v horúcom Miami Brazília.
Maroko, ktorého kapitán Achraf Hakimi nastúpil len niekoľko hodín po tom, čo bolo potvrdené, že bude súdený vo Francúzsku za znásilnenie, sa stretne s Haiti v Atlante.
Tréner afrického celku Mohamed Ouahbi neurobil žiadnu zmenu v základnej zostave po úvodom dueli na MS, ale jeho náprotivok Steve Clarke ich urobil až tri.
Maroko zdolalo Škótsko 3:0 aj na svetovom šampionáte v roku 1998 a aj v aktuálnom meraní síl bolo lepšie. Ich súperi si prakticky nevybojovali žiadnu veľkú príležitosť.
Zdroj: SITA.sk - Maroko nedovolilo Škótsku ani raz vystreliť na bránu. Opäť skóroval Saibari, ktorý je blízko prestupu do Bayernu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ismael Saibari strelil druhý najrýchlejší gól na futbalových majstrovstiev sveta už po 71 sekundách, keď Maroko triumfovalo nad Škótskom tesne 1:0. Záložník skóroval aj v úvodnom remízovom zápase proti Brazílii 1:1.
Dvadsaťpäťročný hráč, ktorý sa narodil v Španielsku a vyrastal v Belgicku, je údajne na pokraji prestupu za 55 miliónov eur z holandského PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov.
Kvalita jeho strely ukázala, prečo priťahuje taký záujem, a bolo výpovedné, že Škótsku chýbala rovnaká úroveň v súperovej šestnástke.
Bez strely
Maroko je blízko postupu do šestnásťfinále, pričom sa snaží minimálne zopakovať svoj historické semifinále v Katare v roku 2022.
Pre Škótsko a jeho armádu fanúšikov, ktorí počas tohto svetového šampionátu ovládli Boston, to však bol znepokojujúci výsledok, keďže ich tím ani raz nevystrelil do priestoru bránky súpera.
Víťazstvo 1:0 nad Haiti v úvodnom zápase na tom istom štadióne ukázalo, na čom môžu stavať a že sa premiérovo môžu dostať do vyraďovacej fázy.
Ďalšie víťazstvo by im zabezpečilo postup zo skupiny C, ale ich šance sa mierne znížili, keďže v poslednom kole ich čaká v horúcom Miami Brazília.
Maroko, ktorého kapitán Achraf Hakimi nastúpil len niekoľko hodín po tom, čo bolo potvrdené, že bude súdený vo Francúzsku za znásilnenie, sa stretne s Haiti v Atlante.
Tréner afrického celku Mohamed Ouahbi neurobil žiadnu zmenu v základnej zostave po úvodom dueli na MS, ale jeho náprotivok Steve Clarke ich urobil až tri.
Maroko zdolalo Škótsko 3:0 aj na svetovom šampionáte v roku 1998 a aj v aktuálnom meraní síl bolo lepšie. Ich súperi si prakticky nevybojovali žiadnu veľkú príležitosť.
Zdroj: SITA.sk - Maroko nedovolilo Škótsku ani raz vystreliť na bránu. Opäť skóroval Saibari, ktorý je blízko prestupu do Bayernu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ďalší domáci tím postúpil zo skupiny. Američania sa opäť dostali do vedenia vďaka vlastnému gólu súpera – VIDEO
Ďalší domáci tím postúpil zo skupiny. Američania sa opäť dostali do vedenia vďaka vlastnému gólu súpera – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Čierny kôň turnaja vypadol už v skupine. Turecko sa lúči, padla historicky prvá červená karta pre zakrytie si úst – VIDEO
Čierny kôň turnaja vypadol už v skupine. Turecko sa lúči, padla historicky prvá červená karta pre zakrytie si úst – VIDEO