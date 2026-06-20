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 24hod.sk    Šport

20. júna 2026

Maroko nedovolilo Škótsku ani raz vystreliť na bránu. Opäť skóroval Saibari, ktorý je blízko prestupu do Bayernu – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

Maroko zdolalo Škótsko 3:0 aj na svetovom šampionáte v roku 1998 a aj v aktuálnom meraní síl bolo lepšie. Ismael Saibari strelil druhý najrýchlejší gól na futbalových majstrovstiev sveta už po 71 ...



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morocco_scotland_wcup_soccer_3_32_ 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Maroko zdolalo Škótsko 3:0 aj na svetovom šampionáte v roku 1998 a aj v aktuálnom meraní síl bolo lepšie.


Ismael Saibari strelil druhý najrýchlejší gól na futbalových majstrovstiev sveta už po 71 sekundách, keď Maroko triumfovalo nad Škótskom tesne 1:0. Záložník skóroval aj v úvodnom remízovom zápase proti Brazílii 1:1.

Dvadsaťpäťročný hráč, ktorý sa narodil v Španielsku a vyrastal v Belgicku, je údajne na pokraji prestupu za 55 miliónov eur z holandského PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov.

Kvalita jeho strely ukázala, prečo priťahuje taký záujem, a bolo výpovedné, že Škótsku chýbala rovnaká úroveň v súperovej šestnástke.

Bez strely


Maroko je blízko postupu do šestnásťfinále, pričom sa snaží minimálne zopakovať svoj historické semifinále v Katare v roku 2022.

Pre Škótsko a jeho armádu fanúšikov, ktorí počas tohto svetového šampionátu ovládli Boston, to však bol znepokojujúci výsledok, keďže ich tím ani raz nevystrelil do priestoru bránky súpera.

Víťazstvo 1:0 nad Haiti v úvodnom zápase na tom istom štadióne ukázalo, na čom môžu stavať a že sa premiérovo môžu dostať do vyraďovacej fázy.



Ďalšie víťazstvo by im zabezpečilo postup zo skupiny C, ale ich šance sa mierne znížili, keďže v poslednom kole ich čaká v horúcom Miami Brazília.

Maroko, ktorého kapitán Achraf Hakimi nastúpil len niekoľko hodín po tom, čo bolo potvrdené, že bude súdený vo Francúzsku za znásilnenie, sa stretne s Haiti v Atlante.

Tréner afrického celku Mohamed Ouahbi neurobil žiadnu zmenu v základnej zostave po úvodom dueli na MS, ale jeho náprotivok Steve Clarke ich urobil až tri.

Maroko zdolalo Škótsko 3:0 aj na svetovom šampionáte v roku 1998 a aj v aktuálnom meraní síl bolo lepšie. Ich súperi si prakticky nevybojovali žiadnu veľkú príležitosť.


Zdroj: SITA.sk - Maroko nedovolilo Škótsku ani raz vystreliť na bránu. Opäť skóroval Saibari, ktorý je blízko prestupu do Bayernu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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