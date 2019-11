Čím menej zbraní je, tým lepšie pre Európu

Na snímke vlajky Európskej únie vejú pred sídlom Európskej únie v Bruseli 16. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. novembra (TASR) – Jednou z najväčších výziev, ktorej Európania v súčasnosti musia čeliť, je to, že veľké mocnosti sú schopné rozmiestniť rakety kdekoľvek, kde majú záujem. Pre TASR to v stredu počas Černínskeho bezpečnostného fóra uviedol analytik z Nemeckého Marshallovho fondu Spojených štátov amerických v Bruseli Bruno Lété.u," zdôraznil analytik.V súčasnosti podľa neho môžeme pozorovať, že Európania sa len rozhliadajú, čo nie je správny prístup. Podľa jeho názoru by mali byť aktívnejší a angažovanejší.Létého by neprekvapilo, keby sa Európania v krátkodobom a strednodobom horizonte museli rozhodnúť, či budú alebo nebudú akceptovať nový rad amerických rakiet. V prípade takejto potenciálnej požiadavky zo strany USA by - ako uviedol - mala Európa zaujať jednotný postoj.," dodal.Hlavnou témou tohto ročníka Černínskeho bezpečnostného fóra je kontrola zbrojenia. Fórum sa koná pod záštitou Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe v spolupráci s českým Ministerstvom zahraničných vecí a s podporou NATO a Friendrich Ebert Stiftung.Černínske bezpečnostné fórum bolo založené pri príležitosti storočnice založenia Československa. Nepriamo nadväzuje na predchádzajúcu sériu konferencií "Prague Agenda" za ktorých zrodom stála iniciatíva amerického prezidenta Baracka Obamu ohľadom jadrových zbraní vyslovená pri jeho návšteve v Prahe v roku 2009.