Vláda vyčlenila na vranovskú mládežnícku futbalovú arénu milión eur

Na snímke zľava podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná na výjazdovom rokovaní vlády v Slavošovciach 20. novembra 2019. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 20. novembra (TASR) – Na prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na Základnej škole Lúčna vo Vranove nad Topľou vyčlenila vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Slavošovciach (okres Rožňava) jeden milión eur. Cieľom je vytvorenie mládežníckej futbalovej arény.uvádza sa v predkladacej správe s tým, že táto škola sa v oblasti futbalu aktívne venuje deťom od štyroch do 15 rokov. Okrem toho sa úspešne snaží o spojenie futbalových nádejí, talentu a učenia v športových triedach na škole.V materiáli sa konštatuje, že počet talentovaných žiakov sa každoročne zvyšuje, školu navštevujú žiaci aj z iných miest a obcí, pričom už nie je možné zabezpečiť tréningový proces pri toľkých žiakoch aj v zimných mesiacoch.uvádza sa v predkladacej správe.Financie by malo mesto dostať do 15. februára 2020.