Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
Čím väčšia biodiverzita, tým bohatšia úroda. Kaufland ju podporuje aj predajom slovenských kvetov
Tagy: Biodiverzita PR
Rozmanitosť rastlín a živočíchov ovplyvňuje celú našu existenciu - od toho, čo máme na tanieri, až po vzduch, ktorý dýchame. Aj preto má zmysel zamýšľať sa nad každodennými ...
Aj preto má zmysel zamýšľať sa nad každodennými rozhodnutiami, napríklad nad výberom kvetov do našich domovov, na balkóny či do záhrad. Lokálne pestované rastliny z ponuky Kauflandu k nám nemusia cestovať zďaleka a zároveň pomáhajú vytvárať prostredie, v ktorom sa biodiverzite prirodzene darí.
Hmyz ako nenahraditeľný pomocník
Hmyz s nami žije už viac ako 400 miliónov rokov. Patrí medzi najstaršie a najpočetnejšie skupiny živočíchov a napriek svojej veľkosti v ekosystémoch zohráva kľúčovú úlohu. Je zdrojom potravy, podieľa sa na rozklade organickej hmoty i čistení vodných plôch. Pre človeka je však mimoriadne dôležitý najmä jeho vplyv na úrodu. Až približne 75 % poľnohospodárskych plodín na svete závisí od opeľovania. Jednoducho povedané, bez opeľovačov by z obchodov mohli postupne miznúť nielen ovocie a zelenina, ale aj káva, kakao, med či bavlna. Európska únia pritom vyčíslila priamu hospodársku hodnotu opeľovania na viac ako 14 miliárd eur ročne. Napriek tomu počty včiel, pestríc, motýľov, lienok či chrobákov vo voľnej prírode výrazne klesajú. Ohrozujú ich nielen zmeny klímy, ale aj intenzívne poľnohospodárstvo a nadmerné používanie pesticídov.
Dobrou správou je, že podpora biodiverzity nemusí byť zložitá. Stačí si na skrášlenie priestoru vybrať kvety priateľské k opeľovačom a doplniť ich napríklad hmyzím hotelom. Aj takéto jednoduché kroky dokážu výrazne pomôcť, najmä v mestskom prostredí. K ich podpore sa dlhodobo pridáva aj Kaufland, ktorý za posledné roky rozmiestnil po celom Slovensku desiatky hmyzích hotelov. Nájdete ich v okolí vybraných predajní a centrálneho skladu, ako aj na verejných priestranstvách či v zoologických záhradách v Bratislave, Košiciach, Bojniciach či v Spišskej Novej Vsi. "Budovaním hmyzích hotelov investujeme do našej spoločnej budúcnosti. Hmyz je totiž kľúčovou súčasťou potravinového reťazca, na čo chceme touto aktivitou upozorniť aj našich zákazníkov," hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s. a dodáva: "Podporu biodiverzity však nevnímame len cez hmyzie hotely, rozvíjame ju aj vďaka predaju slovenských rezaných a črepníkových kvetov, ktoré sú priateľské k opeľovačom i k životnému prostrediu."
Slovenské kvety, ktoré dávajú zmysel
Pestrofarebné muškáty, begónie, petúnie, ale aj surfinie či chryzantémy vypestované na Slovensku, sú v týchto dňoch dostupné vo všetkých predajniach Kauflandu. Záhradníctvo Skalica ich dodáva pod značkou Z lásky k Slovensku, pričom pri pestovaní kladie dôraz na šetrnosť k prírode a jej zdrojom. Využíva najmä dažďovú vodu zachytávanú zo skleníkov, ktorá sa v uzavretom cykle opätovne používa na závlahu. Skleníky sú vykurované predovšetkým biomasou. Aj takto sa dá na Slovensku pestovať – lokálne, efektívne a ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu.
Gerbery zo Slowkvet Oremusfarmy pri Nitre prinášajú do domácností nielen vyše 50 rôznych farebných odtieňov, ale aj príbeh poctivého lokálneho pestovania kvetov. Najväčší pestovateľ gerber na Slovensku dodáva do Kauflandu čerstvé sezónne kytice, pri ktorých zákazníci presne vedia, v akých podmienkach vyrástli. Vďaka prirodzenému cyklu pestovania navyše vydržia vo váze dlhšie čerstvé. "V júni začína kvitnúť naša letná záhrada, ktorú chránime najmä biologickou formou, využívame prirodzených predátorov škodcov, aby sme nenarušili ekosystém," vysvetľuje pestovateľ Branislav Oremus. "Z takto pestovaných kvetov pripravujeme sezónne kytice, viazané výlučne v papieri, a dodávame ich v čo najkratšom čase do Kauflandu."
Na prvý pohľad malé kroky, ako je výsadba kvetov priateľských k opeľovačom či podpora lokálnych pestovateľov, môžu mať na konci dňa veľký význam. Každý balkón, terasa či záhrada sa môže stať dôležitým ekosystémom, kde si aj životne dôležitý hmyz nájde svoje miesto.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čím väčšia biodiverzita, tým bohatšia úroda. Kaufland ju podporuje aj predajom slovenských kvetov © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľsko okrem 5-tisíc vojakov očakáva aj prvú dodávku stíhačiek F-35 z USA
Pellegrini diskutoval s europoslancami o rozpočte Únie aj bezpečnosti, zdôraznil aj dôležitosť prideľovania eurofondov – VIDEO, FOTO
