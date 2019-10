Čína kritizovala sankcie USA proti jej firmám a varovala pred odvetou

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking/Washington 9. októbra (TASR) - Čína v stredu ostro kritizovala rozhodnutie USA rozšíriť svoj tzv. čierny zoznam firiem, ktorým americké spoločnosti nemôžu dodávať technológie, o popredné čínske start-upy v oblasti umelej inteligencie.Má to byť trest pre Peking za zlé zaobchádzanie s moslimskými menšinami. Tento krok však zvýšil napätie pred obchodnými rokovaniami oboch krajín na vysokej úrovni, ktoré sa majú začať vo štvrtok (10. 10.) vo Washingtone.Na zozname je aj 20 čínskych úradov pre verejnú bezpečnosť a osem firiem. Americké sankcie im bránia v nákupe komponentov z USA bez súhlasu vlády vo Washingtone. Pre niektoré z nich je to potenciálne veľký úder. Ten istý postup použil Washington aj pri pokuse obmedziť vplyv spoločnosti Huawei Technologies a odôvodnil to ochranou národnej bezpečnosti.Americkí predstavitelia uviedli, že táto akcia nesúvisí s obnovením obchodných rozhovorov s Čínou koncom týždňa, ale signalizuje, že prezident Donald Trump nezmiernil svoj tvrdý postoj voči Pekingu.Čína sa v stredu proti sankciám ohradila. Ministerstvo obchodu v Pekingu v stredu označilo obmedzenie predaja americkej technológie skupine čínskych spoločností za zasahovanie do záležitostí Číny a varovalo, že Pekingzáujmy krajiny. Vyzvalo tiež Washington, aby sankcie zrušil.Americkí predstavitelia tvrdia, že tieto spoločnosti poskytujú technológiu, ktorú Peking využíva pri útlaku moslimských menšín a na ich sledovanie.Čínske ministerstvo obchodu v stredu dodalo, že Peking“ záujmov krajiny, ale nezverejnilo žiadne podrobnosti o možnej odvete.Spoločnosť Hikvision má trhovú hodnotu približne 42 miliárd USD (38,23 miliardy eur) a sama seba označuje za najväčšieho svetového výrobcu zariadení na sledovanie.SenseTime s hodnotu vyše 7,5 miliardy USD je jednou z najcennejších spoločností v oblasti umelej inteligencie (AI), zatiaľ čo firma Megvii, ktorú podporuje internetový obchod Alibaba, má hodnotu približne 4 miliardy USD a pripravuje prvotnú verejnú ponuku akcií (IPO) za najmenej 500 miliónov USD.Ďalšími firmami na zozname sú iFlytek, výrobca zariadení na rozpoznávanie reči, výrobca sledovacích zariadení Zhejiang Dahua Technology, firma na obnovu údajov Xiamen Meiya Pico Information, firma na rozpoznávanie tváre Yitu Technology a Yixin Science and Technology.Hovorca Hikvision vyhlásil, že firmas rozhodnutím USA a pripomenul, že v januári si ponechala experta na ľudské práva a bývalého veľvyslanca USA, ktorý jej poskytuje poradenstvo v oblasti dodržiavania ľudských práv.Uviedol tiež, že Hikvision posudzuje potenciálne dôsledky zaradenia na zoznam a pracuje na krízových plánoch.Predchádzajúce zaradenie Huawei na čierny zoznam ublížilo mnohým jeho dodávateľom v USA, ktorí sú závislí od predaja komponentov najväčšej telekomunikačnej spoločnosti na svete. Samotnému koncernu Huawei to sťažilo predaj nových produktov.(1 EUR = 1,0986 USD)