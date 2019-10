Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov sa majú zvýšiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 9. októbra (TASR) – Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov by sa od 1. januára 2020 mali zvýšiť o desať percent, tak ako to bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve. Vládny kabinet na svojom rokovaní v stredu schválil návrh nariadenia vlády.Pedagogickí a odborní zamestnanci napríklad v platovej triede štyri pracovnej triedy jeden dosiahnu platovú tarifu vo výške 738,50 eur. V deviatej platovej triede pracovnej triedy dva dosiahne tarifa výšku 1336 eur mesačne.Od 1. januára 2020 by sa mali zmeniť aj platové tarify učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Tí by v platovom stupni jeden s počtom rokov praxe do dvoch v platovej triede šesť mali zarobiť 807,50 eura. Najvyššia suma je v platovom stupni 14 s počtom rokov praxe nad 40 a v platovej triede 11. Suma tu dosahuje výšku 1706 eur.Účinnosť nariadenia sa navrhuje od 1. januára 2020, z dôvodu plnenia záväzku vyplývajúceho z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020.