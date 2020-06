Čína má epidémiu v Pekingu pod kontrolou, počet prípadov koronavírusu by mal klesnúť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2020 - Epidémia nového koronavírusu v Pekingu je pod kontrolou a počet nových prípadov by v nadchádzajúcich dňoch mal klesnúť.Vo štvrtok to oznámil predstaviteľ Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Wu Cun-jou. Takéto prípady šírenia vírusu sú podľa neho nevyhnutné, no prepuknutie v hlavnom meste Číny bolo väčšie, ako predpokladali, keďže sa objavilo na veľkom trhu.Úrady za uplynulý týždeň potvrdili v Pekingu 158 nových prípadov nákazy koronavírusom. Väčšinu z nich spájajú s najväčším trhom s potravinami v meste, kde pracujú tisícky ľudí. Podľa Wuho sa prví nakazili pracovníci sekcie s plodmi mora, pričom tam tiež zaznamenali viac prípadov, ako v častiach s mäsom a zeleninou.Po vypuknutí nákazy na pekinskom trhu vykonali úrady testy na prítomnosť vírusu u importovaných potravín po celej krajine. Všetky testy boli podľa colného úradu negatívne.V snahe zabrániť šíreniu koronavírusu od piatka pozastavia autobusovú dopravu medzi Pekingom a ďalšími provinciami.