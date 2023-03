Čína naznačila zvýšenie vojenskej pomoci Rusku, ale podľa Bidena zatiaľ zbrane neposkytla

25.3.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden uviedol, že napriek náznakom, že Čína zvažuje zvýšenie vojenskej podpory pre Rusko, Peking k tomu zatiaľ nepristúpil. Referuje o tom spravodajský web CNN.„Neznamená to, že to nebude, ale ešte nie," povedal Biden počas tlačovej konferencie v kanadskej Ottawe, na ktorej vystúpil spoločne s kanadským premiérom Justinom Trudeauom . „A ak sa už niečo stalo, Západ to ešte viac spojilo," dodal.Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns minulý mesiac uviedol, že Spojené štáty sú presvedčené, že Čína uvažuje o dodávkach letálnych zbraní Rusku. Vtedy poznamenal, že podľa spravodajských informácií Peking ešte neprijal konečné rozhodnutie. Burns spolu s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom verejne varovali Čínu pred posielaním pomoci Rusku.