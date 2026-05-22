Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Čína nepovažuje Európsku úniu za relevantného hráča v medzinárodných vzťahoch, tvrdí expert
V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to uviedol Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií.
Európska únia podľa analytika Mateja Šimalčíka v súčasnosti stráca postavenie významného geopolitického hráča. V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk uviedol, že dôvodom je najmä nedostatok vojenskej moci v období návratu mocenskej politiky do medzinárodných vzťahov.
„V súčasnom kontexte, keď sa nám vracia mocenská politika, v ktorej vojenská moc rozhoduje o tom, kto bude mať prevahu v medzinárodných vzťahoch, prestáva byť EÚ relevantným hráčom,“ povedal Šimalčík. Podľa jeho slov sa tak na Európu pozerajú Spojené štáty aj Čína. „Čína v podstate neberie EÚ vážne ako aktéra medzinárodných vzťahov,“ dodal výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií.
Peking podľa neho dlhodobo presadzuje transformáciu medzinárodného poriadku z dominancie Spojených štátov na multipolárny systém, v ktorom by sa viaceré mocnosti navzájom vyvažovali. Takýto model by však podľa Šimalčíka znamenal návrat politiky sfér vplyvu a oslabenie systému založeného na dodržiavaní pravidiel. „To je pritom vitálnym záujmom malých štátov, ako je Slovensko, aby tento medzinárodný poriadok zostal v čo najväčšej miere zachovaný,“ upozornil.
Čína podľa analytika vidí priestor aj pre samostatnejšiu Európu, ktorá by nekonala v úzkej synergii so Spojenými štátmi. Práve preto Peking podporoval koncept strategickej autonómie EÚ, najmä jeho podobu, v ktorej by sa Európska únia stala čo najnezávislejším hráčom od Washingtonu. „Akýkoľvek nesúlad medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi Čína víta ako dôkaz strategickej autonómie. Naopak, keď EÚ koná podobne ako USA, Peking to interpretuje ako neschopnosť Európy konať nezávisle,“ vysvetlil Šimalčík.
Podľa neho je preto potrebné pristupovať k debate o strategickej autonómii opatrne. „Nemali by sme vytvárať diskurzívnu barličku pre Čínu, ktorou sa nás snaží ešte viac odtrhnúť od Spojených štátov,“ povedal. Upozornil, že pri aktuálnom nedostatku vojenskej sily by to mohlo predstavovať pre Európsku úniu vážny problém.
Peking však podľa Šimalčíka disponuje nástrojmi, ktorými môže Európu ovplyvňovať. Ide najmä o prístup na čínsky trh či technologickú spoluprácu. „Dlhé roky sme riešili, ako zabrániť transferu technológií z Európy do Číny. Dnes už existujú sektory, kde má Čína náskok a Európa môže mať záujem o reverzný technologický transfer,“ uviedol s tým, že príkladom je elektromobilita.
Analytik zároveň upozornil, že členské štáty EÚ naďalej nemajú jednotný pohľad na Čínu. Kým niektoré krajiny presadzujú partnerstvo s Pekingom, iné zdôrazňujú bezpečnostné riziká či ekonomickú závislosť. „Slovensko je dnes veľmi na strane partnerstva s Čínou. Zároveň vidíme výrazne pročínsky posun v Španielsku alebo problémy Nemecka vyvažovať bezpečnostné a biznisové záujmy,“ skonštatoval.
Šimalčík dodal, že tlak zo strany Spojených štátov paradoxne posilňuje hlasy v Európe volajúce po užšej spolupráci s Čínou. Napriek tomu si myslí, že dlhodobé záujmy Európy zostávajú pevnejšie spojené s USA. „Oveľa väčšia časť našich ekonomických aj bezpečnostných záujmov je naďalej previazaná so Spojenými štátmi,“ zakončil.
Zdroj: SITA.sk - Čína nepovažuje Európsku úniu za relevantného hráča v medzinárodných vzťahoch, tvrdí expert © SITA Všetky práva vyhradené.
Peking podporuje strategickú autonómiu EÚ
Slovensko na strane partnerstva s Čínou
