Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Rubio kritizoval spojencov za slabú podporu USA vo vojne proti Iránu


Tagy: americký minister zahraničných vecí Americký prezident Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že prezident Donald Trump je sklamaný z postoja niektorých spojencov v NATO počas konfliktu s Iránom.



Zdieľať
sweden_nato_foreign_ministers_21524 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že prezident Donald Trump je sklamaný z postoja niektorých spojencov v NATO počas konfliktu s Iránom.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok vyhlásil, že prezident Donald Trump je sklamaný z reakcie niektorých spojencov v NATO na americké operácie proti Iránu.


„Prezidentove názory, úprimne povedané, sklamanie z niektorých našich spojencov v NATO a ich reakcie na naše operácie na Blízkom východe, sú dobre zdokumentované,“ povedal Rubio pred stretnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO vo švédskom Helsingborgu.


Dodal však, že otázka vzťahov medzi Washingtonom a spojencami sa nevyrieši okamžite. „To bude potrebné riešiť, no dnes sa to nevyrieši,“ uviedol.



Globálne záväzky


Rubio zároveň odmietol tvrdenia, že Spojené štáty presúvajú alebo sťahujú vojakov z Európy ako formu trestu za nedostatočnú podporu počas vojny s Iránom.


„Spojené štáty majú globálne záväzky, ktoré musia plniť v oblasti rozmiestnenia svojich síl, a preto neustále prehodnocujeme, kde budú naše jednotky pôsobiť. Nie je to trest, je to priebežný proces,“ povedal novinárom.



Trump nalieha


Administratíva Donalda Trumpa v posledných týždňoch zvýšila tlak na európskych spojencov, aby prevzali väčší podiel na vlastnej obrane aj na zabezpečení strategického Hormuzského prielivu po vypuknutí vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi.




Zdroj: SITA.sk - Rubio kritizoval spojencov za slabú podporu USA vo vojne proti Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americký minister zahraničných vecí Americký prezident Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Magyarov „Lex Orbán“ závažne porušuje princípy právneho štátu a demokracie a vytvára nebezpečný precedens v Európe, upozorňujú Patrioti
<< predchádzajúci článok
Čína nepovažuje Európsku úniu za relevantného hráča v medzinárodných vzťahoch, tvrdí expert

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 