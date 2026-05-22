Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Rubio kritizoval spojencov za slabú podporu USA vo vojne proti Iránu
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že prezident Donald Trump je sklamaný z postoja niektorých spojencov v NATO počas konfliktu s Iránom.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok vyhlásil, že prezident Donald Trump je sklamaný z reakcie niektorých spojencov v NATO na americké operácie proti Iránu.
„Prezidentove názory, úprimne povedané, sklamanie z niektorých našich spojencov v NATO a ich reakcie na naše operácie na Blízkom východe, sú dobre zdokumentované,“ povedal Rubio pred stretnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO vo švédskom Helsingborgu.
Dodal však, že otázka vzťahov medzi Washingtonom a spojencami sa nevyrieši okamžite. „To bude potrebné riešiť, no dnes sa to nevyrieši,“ uviedol.
Globálne záväzky
Rubio zároveň odmietol tvrdenia, že Spojené štáty presúvajú alebo sťahujú vojakov z Európy ako formu trestu za nedostatočnú podporu počas vojny s Iránom.
„Spojené štáty majú globálne záväzky, ktoré musia plniť v oblasti rozmiestnenia svojich síl, a preto neustále prehodnocujeme, kde budú naše jednotky pôsobiť. Nie je to trest, je to priebežný proces,“ povedal novinárom.
Trump nalieha
Administratíva Donalda Trumpa v posledných týždňoch zvýšila tlak na európskych spojencov, aby prevzali väčší podiel na vlastnej obrane aj na zabezpečení strategického Hormuzského prielivu po vypuknutí vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi.
Zdroj: SITA.sk - Rubio kritizoval spojencov za slabú podporu USA vo vojne proti Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.
