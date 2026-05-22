Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Pri výbuchu v závode spoločnosti MOL v maďarskom Tiszaújvárosi zahynul jeden človek
Pri výbuchu v závode MOL Petrolkémia v maďarskom meste Tiszaújváros v piatok ráno zahynul jeden človek a viacerí ďalší utrpeli vážne zranenia. Informoval o tom maďarský portál Portfolio.hu.
K explózii došlo v prevádzke Olefin-1 počas opätovného spúšťania výroby. Na miesto boli vyslané hasičské jednotky z Tiszaújvárosu aj Miškovca.
Vážne zranenia
Podľa prvotných informácií incident nepredstavuje ohrozenie pre obyvateľov v okolí závodu.
Informáciu o obetiach a zranených zverejnil na sociálnej sieti maďarský premiér Péter Magyar s tým, že na miesto nešťastia smeruje minister energetiky a generálny riaditeľ skupiny MOL.
„V závode MOL v Tiszaújvárosi došlo k výbuchu. Jeden človek prišiel o život, viacerí utrpeli vážne zranenia. Minister energetiky István Kapitány je na ceste na miesto spolu so Zsoltom Hernádim,“ uviedol premiér.
Prebieha vyšetrovanie
Spoločnosť MOL vo vyhlásení potvrdila, že v závode došlo počas opätovného spúšťania prevádzky k výbuchu. Okolnosti nehody podľa firmy vyšetrujú odborníci.
Závod v Tiszaújvárosi patrí medzi najvýznamnejšie petrochemické prevádzky skupiny MOL v regióne.
Zdroj: SITA.sk
