Čína popiera, že koronavírus vytvorili v laboratóriu a dané tvrdenia považuje za výmysly

30.4.2020 - Tvrdenia, že nový koronavírus vypustili z laboratória sú podľa Číny "neopodstatnené a vymyslené z ničoho".Hovorca ministerstva zahraničia Keng Šuang vo štvrtok vyhlásil, že Virologický ústav vo Wu-chane, ktorý je predmetom týchto tvrdení, "nemá schopnosť navrhnúť a vytvoriť nový koronavírus a nikdy tak neurobil".Odvolávajúc sa na riaditeľa zariadenia Jüana Č'-minga vysvetlil, že laboratórium má prísne procedúry týkajúce sa biologickej bezpečnosti, ktoré by zabránili vypusteniu akéhokoľvek patogénu."Chcel by som znova podotknúť, že pôvod vírusu je komplexná vedecká otázka a mali by ju študovať vedci a profesionáli," vyjadril sa Keng.Hovorca zároveň skritizoval amerických politikov, ktorí naznačili, že by sa Čína mala zodpovedať za globálnu pandémiu koronavírusu. Títo politici by mali podľa Kenga tráviť svoj čas lepším riešením epidemickej situácie v Spojených štátoch.