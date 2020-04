Boj proti Covid-19 sa zmenil na boj za oživenie ekonomiky, Sulík hovorí o katastrofálnych číslach

V nosení rúšok nesmieme poľaviť

30.4.2020 - Minister hospodárstva Richard Sulík sa obáva, že vývoj slovenskej ekonomiky bude ešte horší, ako predpokladá Národná banka Slovenska."To sú katastrofálne čísla, to si bežný človek nevie predstaviť, ani možno bežný ekonóm," uviedol pred štvrtkovým rokovaním vlády. Hlavnou témou na Slovensku tak už podľa neho nie je boj proti koronavírusu, ale boj za oživenie našej ekonomiky.Aj preto vníma šéf rezortu hospodárstva vyjadrenia premiéra Igora Matoviča o skoršom otváraní prevádzok ako veľmi dobrú správu."Nie je žiaden dôvod, držať to ďalej zatvorené," vyhlásil s tým, že krivka počtu nakazených má jednoznačný priebeh a koronavírus ustupuje. To pritom podľa Sulíka neznamená, že by sme mali poľaviť v nosení rúšok alebo používaní dezinfekcie na ruky."Ale zároveň je to jasný signál, že musíme už konečne rozbehať našu ekonomiku," vyhlásil. On sám by pritom uvítal, keby sa otvorili aj terasy kaviarní či reštaurácii, ale aj nákupné centrá."Dúfam, že to bude čím skôr, v ideálnom prípade by to bolo zajtra. Ak to nebude zajtra, ale bude to v pondelok alebo v stredu, ale hlavne nech to už je," tvrdí.Minister zároveň informoval, že spolu so šéfkou rezortu spravodlivosti Máriou Kolíkovou pripravili koncept riešenia nájmov, o ktorom bude vo štvrtok rokovať koaličná rada. On sám nevidí rozumný argument, prečo by týmto obchodníkom nemali pomôcť."Chcem dúfať, že dnes na koaličnej rade sa presadí zdravý rozum. Som v dobrej nádeji, že sa to konečne podarí schváliť," povedal Sulík.