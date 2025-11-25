Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zaujímavosti

25. novembra 2025

Čína predčasne vyslala do vesmíru kozmickú loď pre misiu Šen-čou 22



Spravila tak po tom, čo poškodenie návratovej kapsule z misie Šen-čou 20 zanechalo troch súčasných tajkonautov na vesmírnej stanici Tchien-kung bez možnosti návratu na Zem.



Čína predčasne vyslala do vesmíru kozmickú loď pre misiu Šen-čou 22

Čína v utorok vyslala do vesmíru kozmickú loď Šen-čou 22 bez posádky. Spravila tak po tom, čo poškodenie návratovej kapsule z misie Šen-čou 20 zanechalo troch súčasných tajkonautov na vesmírnej stanici Tchien-kung bez možnosti návratu na Zem. 


Raketa odštartovala v utorok krátko po poludní miestneho času z kozmodrómu Ťiou-čchüan v púšti Gobi na severozápade Číny. Posledné misie s označením Šen-čou boli využívané na dopravenie posádky na vesmírnu stanicu Tchien-kung (Nebeský palác), pričom tamojšia posádka tajkonautov sa strieda každých šesť mesiacov.

Misia Šen-čou 22 bola pôvodne naplánovaná až na rok 2026. Do vesmíru odštartovala po tom, čo pravdepodobne kozmický odpad zasiahol návratovú kapsulu Šen-čou 20. Návrat na Zem sa tak stal nebezpečný a tajkonauti Čchen Tung, Čchen Čung-žuej a Wang Ťie ostali nakrátko uväznení vo vesmíre.

Posádka sa na Zem vrátila 14. novembra na palube pristávacieho modulu Šen-čou 21, o deväť dní neskôr ako sa plánovalo. Ich nástupcovia na vesmírnej stanici tým ostali bez spoľahlivého prostriedku na návrat. Čínska kozmická agentúra CMSA v pondelok uviedla, že „pracujú normálne a v dobrom stave“.

Prílet lode Šen-čou 22 zabezpečí, že tajkonauti Čang Lu, Wu Fej a Čang Chung-čang budú mať bezpečnú možnosť návratu.

Čína je po Spojených štátoch a bývalom Sovietskom zväze treťou krajinou, ktorá dostala ľudí na obežnú dráhu Zeme. Od roku 2011 je vylúčená z projektu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), pretože Spojené štáty zakázali Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) spoluprácu s Pekingom.

Odvtedy Čína hľadá vo svete partnerov na prieskum vesmíru. Vo februári uzavrela dohodu s Pakistanom o vyslaní prvých zahraničných tajkonautov.

