|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Katarína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Pohoda festival
25. novembra 2025
Do line-upu 30. ročníka festivalu Pohoda pribúda kultové meno – The Prodigy
The Prodigy headlinerom sobotňajšieho večera Pohody 2026
Zdieľať
Do line-upu 30. ročníka festivalu Pohoda pribúda kultové meno, ktoré napísalo dejiny rave a elektronickej hudby – The Prodigy. Po ich pamätných vystúpeniach na Pohode v rokoch 2005 a 2016 má pre nás tento návrat symbolický rozmer – koncert z roku 2005 je snáď najpamätnejším z prvej dekády, neskôr sme si ich dali ako hlavný darček na oslavu 20. ročníka a teraz sa vracajú na ďalšie naše jubileum, kde ich koncert zavŕši program na hlavnom pódiu. Odohrajú najväčšie hity ako Breathe, Firestarter, Smack My Bitch Up, Woodoo People, Out of Space, ale aj na nové piesne, ktoré by mali vydať budúci rok.
Kapela, ktorú v roku 1990 založil Liam Howlett, patrí medzi najvplyvnejšie formácie britskej elektroniky. V zložení s Keithom Flintom a MC Maxim Reality formovali zvuk, ktorý ovplyvnil generácie. Medzi ich najikonickejšie albumy patria The Fat of the Land (1997), Music for the Jilted Generation (1994), Invaders Must Die (2009) alebo No Tourists (2018). Status legendy potvrdzujú aj mnohé prestížne hudobné ocenenia, ktoré získali, vrátane Brit Awards, MTV Europe Music Awards či MTV Video Music Awards.
Strata Keitha Flinta v roku 2019 znamenala pre kapelu silnú ranu – Flint nebol len jedným z hlasov, ale aj vizuálnou ikonou skupiny. Túto stratu ustála kapela so cťou, ale aj s rešpektom voči Keithovi. Nenahradili ho nikým ďalším, na každom koncerte mu ako poctu odohrajú legendárnu pesničku Firestarter a hlavne pokračujú v zbesilej jazde s neuveriteľnou energiou. Očakávajte ešte mohutnejší zvuk, pulzujúce basy a extrémne vizuálne zážitky – ich show sú sprevádzané intenzívnym osvetlením, laserovými efektmi a vizuálnou projekciou, ktoré dokonale dopĺňajú surovú silu hudby. Kombinácia hlasnej elektroniky, chaosu a svetelných efektov tak vytvára až rituálny zážitok.
„Priniesť na tridsiaty ročník Pohody The Prodigy bol môj sen a neskôr plán už viacero rokov. Pre mňa znamenajú v hudobnom svete posun porovnateľný snáď len s The Beatles, úplne obrátili naruby svet hudby na konci tisícročia. Z undergroundu dostali rave na čelo hitparád, pritom ničím neuhli z nekompromisnej cesty. Po dvoch skúsenostiach na Pohode viem, že sú to aj fantastickí ľudia. Vyložene som túžil osláviť naše jubileum spolu s nimi. Som vďačný ich agentom Solomonovi a Suzie, ale i manažérovi a tour manažérovi v jednom Johnovi za to, že sa to podarilo. Stretli sme sa v lete na koncerte vo Fuengirole v Španielsku, kde som videl, v akej forme je kapela. Musím povedať, že som zažil koncert, na aký sa nezabúda. Buldozér dokonalej hudby a mohutného zvuku, ohromného nadšenia na pódiu aj pod ním spolu so skutočne kreatívnymi vizuálmi. To všetko ukázalo, že The Prodigy sú jedineční a je potrebné ich opäť priviezť aj k nám. Kapela hrá fantasticky – Liam s Maximom v prednej línii ovládajú dokonalý stroj živých muzikantov, ktorí podporujú našlapanú elektroniku. Liam je génius v skladaní pesničiek i v kreovaní ich zvukového dizajnu a Maxim je zas líder, ktorý si podmaní všetkých hneď od začiatku koncertu a nepustí vás. V hľadisku boli všetky generácie, aj ja som tam mal so sebou osemnásťročného syna, ktorý si koncert užil rovnako ako ja – len ja som na rozdiel od neho nešiel do kotla úplne vpredu...:). Toto je veľmi osobný booking, ale som presvedčený, že poteší veľa ľudí. Myslím si, že sa môžem smelo zaručiť, že sa máme všetci na čo tešiť. The Prodigy v aktuálnej verzii sú aboslútne fantastickí, súčasní, silní a neustále jedineční,“ vraví o tomto bookingu v najdlhšom citáte v histórii Pohody Michal Kaščák.
The Prodigy tento rok uzatvárali festival Glastonbury a rovnako to bude aj na Pohode 2026. Jedna z najžiadanejších a najsilnejších živých kapiel elektronickej scény vás roztancuje a privedie do varu v sobotu 11. júla 2026 o polnoci na Zlatom Bažant stage s dlhším a intenzívnym setom, ktorý bude jedným z vrcholov festivalu.
Na 30. ročníku festivalu Pohoda vystúpia Gorillaz, IDLES, Baxter Dury, SOFT PLAY, Native James, Para, Gleb, Turtle Island, Annie & The Caldwells, Emma-Jean Thackray a ďalší. K trom dňom festivalu Pohoda sme tento rok prvýkrát zaviedli aj Extra Day, na ktorom v stredu 8. júla 2026 zahrajú legendárni The Cure, škótski The Twilight Sad, írski Just Mustard a Denis Bango, ktorý bezprostredne pred vystúpením The Cure odohrá na klavíri piesne svojho projektu Fvck_Kvlt a kapely Wilderness. Súčasťou extra dňa bude aj nočná afterparty priamo na trenčianskom letisku. Máte tak možnosť kúpiť si 4-dňovú permanentku (festival + The Cure), 3-dňovú permanentku (štvrtok – sobota), alebo si svoju 3-dňovú permanentku rozšíriť o Extra Day.
Súvisiace články:
Video: Denis Bango hrá Fvck_Kvlt – klavírny koncert priamo pred The Cure na Pohode 2026 (14. 11. 2025)
Pohoda 2026: Legendárni The Cure vystúpia na Pohode, festival pridáva extra deň (28. 10. 2025)
Skvelá punk-rocková nádielka v podaní britských SOFT PLAY na Pohode 2026 (22. 10. 2025)
Baxter Dury – ikona britskej indie hudby na Pohode 2026 (20. 10. 2025)
Pohoda 2026: Gorillaz headlinerom tridsiateho ročníka Pohody (14. 10. 2025)
Pohoda 2025: Na festivale Pohoda má zastúpenie aj slovenská hudobná scéna (11. 7. 2025)
Pohoda 2025: V prvý deň Pohody vystúpi Nina Kohout aj Africa Express (10. 7. 2025)
Pohoda 2025: Namiesto Massive Attack na Pohode vystúpi projekt Africa Express, za ktorým stojí Damon Albarn, známy zo skupín Blur a Gorillaz. (8. 7. 2025)
Festival Pohoda 2025 opäť s EUrópa stage a EÚ Fun zónou vďaka Európskej komisii (5. 7. 2025)
Noví mediálni partneri festivalu Pohoda vtiahnu jej návštevníkov a návštevníčky do sveta podcastov (27. 6. 2025)
Prečítajte si tiež
Čína predčasne vyslala do vesmíru kozmickú loď pre misiu Šen-čou 22
FANÚŠIKOVIA REGGAE SMÚTIA: Zomrel legendárny spevák Jimmy Cliff