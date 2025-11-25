|
Utorok 25.11.2025
Meniny má Katarína
|Denník - Správy
25. novembra 2025
Huawei Pura 80 Pro a FreeBuds 7i: Kombo na každý deň, ktoré zvládne prácu, voľný čas aj výlety
Tiež ráno fotíte východ slnka cestou do práce, cez deň pendlujete medzi meetingami a večer si púšťate podcast pri varení alebo sa presúvate na tréning?
Práve na takýto celodenný maratón slúži dvojica smartfónu Huawei Pura 80 Pro a bezdrôtových slúchadiel Huawei FreeBuds 7i, ktorá vám poskytne ticho, hudbu aj čisté hovory kdekoľvek počas dňa.
Spomienky, ktoré vyzerajú dobre aj bez filtra
Huawei Pura 80 Pro stavia na elegantnom dizajne s glazúrovaným povrchom a odtieňmi červenej, bielej a čiernej, takže ladí s pracovným aj voľnočasovým outfitom a pôsobí ako štýlový doplnok. Vnútri pracuje veľký Ultra Lighting fotoaparát s veľkosťou jedného palca, ktorý sa postará o technické nastavenia bez toho, aby ste museli čokoľvek riešiť. Telefón zvládne ostré svetlo aj tmu, stačí zamieriť na scénu a stlačiť spúšť. Večerné zábery z mesta, koncertov či vianočných trhov zostanú ostré a farebné, bez typického rozmazania.
Top makro fotoaparát aj displej
Ultra Lighting makro teleobjektív priblíži detaily tak, ako ste ich doteraz nevideli. Zachytíte precízne zdobený dezert v kaviarni, drobné štruktúry v prírode na túre aj maličkosti z každodenného života, ktoré by bežný fotoaparát ľahko prehliadol.
Displej Huawei X True ponúka výbornú čitateľnosť aj na silnom svetle. Keď si na zastávke kontrolujete navigáciu alebo po ceste domov odpisujete na správy, text aj mapy zostanú prehľadné aj na ostrom slnku. Sklo Kunlun druhej generácie zvyšuje odolnosť voči pádom a škrabancom až na približne dvadsaťnásobok, takže telefón zvládne život vo vrecku s kľúčmi aj občasný pád na zem.
Veľká batéria spolu s rýchlym nabíjaním Huawei SuperCharge zjednoduší každodennú rutinu. Telefón pripojíte k nabíjačke len na krátku chvíľu a opäť získate energiu na celé hodiny používania, bez nutnosti nosiť so sebou powerbanku.
Ticho vždy, keď ho potrebujete
Huawei FreeBuds 7i dopĺňajú Pura 80 Pro ako zvukový partner na každý deň. Tri jemné odtiene pôsobia elegantne, nabíjacie puzdro veľkosti dlane ľahko zasuniete do vrecka aj do malej kabelky.
Inteligentná dynamická funkcia ANC 4.0 pracuje s tromi mikrofónmi a špeciálnym otvorom na neutralizáciu hluku, takže pri hudbe či podcaste nemusíte zvyšovať hlasitosť ani v hlučnom metre, internáte alebo kaviarni. Slúchadlá reagujú na prostredie a prispôsobujú úroveň potlačenia hluku tak, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je dôležité.
Počas hovorov využívate kombináciu troch mikrofónov a mikrofónu s kostným vedením, ktorá presne zachytáva váš hlas a potláča ruch v pozadí. V praxi to ocení každý, kto telefonuje po ceste z práce, v nákupnom centre alebo na ulici a potrebuje, aby druhá strana počula najmä jeho, nie okolie.
O zvuk sa stará dynamický menič s priemerom jedenásť milimetrov so štyrmi magnetmi. V aplikácii AI Life si zvuk doladíte podľa vlastných preferencií, či už preferujete výraznejšie basy, čisté vokály alebo vyrovnaný profil. Slúchadlá zvládnu až tridsaťpäť hodín prehrávania s pomocou puzdra a rýchle nabíjanie zabezpečí približne štyri hodiny počúvania už po desiatich minútach.
Samozrejmosťou je aj odolnosť podľa štandardu IP54, čo znamená, že slúchadlá zvládnu pot, prach aj jemný dážď, takže ich bez obáv vezmete na tréning, prechádzku mestom aj víkendový výlet.
Stačí jedno klepnutie
Silnou stránkou tejto dvojice spočíva v tom, ako prirodzene spolupracuje. Keď otvoríte puzdro FreeBuds 7i v blízkosti Huawei Pura 80 Pro, na displeji sa objaví kontextové okno a pripojenie vybavíte jedným klepnutím. Pri ďalšom používaní sa slúchadlá pripájajú automaticky, takže hudbu aj hovory riešite doslova za pochodu.
FreeBuds 7i sa pripoja k dvom zariadeniam súčasne. Vďaka tomu môžete sledovať film na tablete a zároveň prijímať hovory z telefónu bez neustáleho prepínania a opakovaného párovania. Gestá na slúchadlách umožňujú upravovať hlasitosť, preskakovať skladby aj prijímať hovory bez toho, aby ste museli vytiahnuť telefón z vrecka. Zaujímavou funkciou sa stáva aj ovládanie hlavou, vďaka ktorému hovor prijmete prikývnutím a odmietnete pokrútením hlavou.
Huawei Pura 80 Pro a Huawei FreeBuds 7i spolu vytvárajú praktické kombo, ktoré sprevádza používateľa od ranných fotiek cez pracovné hovory až po večerný oddych pri hudbe alebo seriáli. Podrobné informácie o oboch produktoch nájdete na oficiálnych stránkach Huawei Slovensko.
