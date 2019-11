Čína revidovala nominálny HDP za rok 2018 smerom nahor

Centrálna banka v Číne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 22. novembra (TASR) - Čína revidovala nominálny hrubý domáci produkt (HDP) za minulý rok smerom nahor o viac než 2 %. Podľa štatistického úradu by to však nemalo mať výraznejší vplyv na údaje o raste za rok 2019.Štatistický úrad v piatok uviedol, že odhad nominálneho HDP za rok 2018 revidoval nahor o 2,1 %. HDP Číny tak za minulý rok dosiahol 91,93 bilióna jüanov (11,8 bilióna eur).Revidované údaje ukázali, že sektor služieb sa na aktivite ekonomiky podieľal viac, než sa pôvodne odhadovalo. Úprava HDP Číny za rok 2018 by podľa štatistického úradu nemala výrazne ovplyvniť výpočet rastu ekonomiky v tomto roku.Druhá najväčšia ekonomika sveta zaznamenáva v poslednom období najslabšie tempo rastu za posledných zhruba 30 rokov, čo do veľkej miery ovplyvňuje obchodný konflikt s USA. V 3. kvartáli vykázala Čína podľa predbežných údajov 6-percentný rast. To je na dolnej hranici tohtoročného vládneho cieľa stanoveného na jar. Vláda si dala za cieľ, že tento rok dosiahne ekonomika od 6 % do 6,5 %.Čína bežne reviduje údaje o vývoji ekonomiky za predchádzajúce roky. Napríklad iba pár dní pred zverejnením údajov o raste ekonomiky za rok 2018 v januári tohto roka Peking zverejnil revidované údaje o vývoji ekonomiky za rok 2017. Pôvodne stanovil rast za rok 2017 na 6,9 %, v januári 2019 však konečné údaje poukázali na rast na úrovni iba 6,8 %.(1 EUR = 7,7933 CNY)