Merkelová: Hlavnými výzvami sú klimatická zmena a digitalizácia

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lipsko 22. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok v úvode zjazdu svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) delegátom povedala, že sa nikdy nenazdávala, že zotrvá na čele spolkovej vlády tak dlho. Túto prácu však nepovažuje za skončenú, informovala agentúra AP.Merkelová sa delegátom prihovorila presne 14 rokov po tom, ako sa ujala úradu spolkovej kancelárky. Svojej strane sa v krátkom vystúpení poďakovala za podporu počas tohto obdobia a pripomenula, že od roku 2005 okrem iného spoločne priviedli nezamestnanosť na rekordne nízku úroveň a prekonali svetovú finančnú krízu.Upozornila však, že v čase nových výziev, ako sú digitálna transformácia a boj proti klimatickej zmene, musí CDU hľadieť do budúcnosti a súčasne zvládnuť nový tlak v otázkach ako ruská agresia či obchodné spory s USA.", uviedla Merkelová. "," citovala ju AP.Merkelová podľa agentúry DPA tiež poukázala na to, že Nemecko v druhej polovici roku 2020 prevezme predsedníctvo v Rade EÚ. Hlavným dôrazom je podľa nej silné Nemecko a silná Európa.V súvislosti s problémami v EÚ kancelárka dodala, že možno práve zavedenie spoločnej meny euro a schengenského priestoru boli tie rozhodnutia, ktoré urobili európsku integráciu nezvratnou, pričom z menovej a finančnej krízy vyšli krajiny ako Španielsko posilnené.Merkelová sa plánuje na konci svojho štvrtého funkčného obdobia v pozícii kancelárky stiahnuť z politiky. Predsednícku funkciu v CDU už vlani odovzdala Annegret Krampovej-Karrenbauerovej. Tá avizovala, že o kandidátovi strany na nového kancelára vo voľbách v roku 2021 by mal rozhodnúť až zjazd CDU na jeseň budúceho roka.