Čína využila neprítomnosť horolezcov na Mount Evereste, na vrch vyslala prieskumný tím vedcov

Čína vykonala už šesť veľkých prieskumov

Uzavretie hory pre koronavírus

2.5.2020 - Čína vyslala na Mount Everest prieskumný vedecký tím. Oficiálna tlačová agentúra Sin-chua informovala, že 53-členný tím z ministerstva národných zdrojov vykonáva na najvyššej hore sveta od začiatku marca predbežnú vedeckú prácu a s prieskumom by mal začať tento mesiac.Pri prieskume vedcom pomôžu okrem iného aj satelity zo siete Beidou, ktoré využijú pri určovaní súčasnej výšky hory a tamojších prírodných zdrojov, uviedol líder tímu Li Kuo-pcheng.Vedci tiež budú zaznamenávať údaje o hĺbke snehu, počasí a vetre. Účelom meraní je podľa agentúry "uľahčiť monitorovanie ľadovcov a ekologickú ochranu“.Kedy by sa tím, ktorý postupuje po severnej trase, mal dostať na vrchol hory, zatiaľ nie je známe.Čína vykonala na Mount Evereste šesť veľkých prieskumov, píše Sin-chua. V roku 1975 takýto prieskum zmeral, že je hora vysoká 8 848,13 metrov. V roku 2005 to už bolo 8 844,43 metrov.Vedci skúmajú horu po tom, čo ho Čína aj Nepál pre pandémiu nového koronavírusu uzavreli po celú jarnú horolezeckú sezónu. Komerčné výstupy zrušili, aby zabránili šíreniu nákazy medzi expedíciami.Čína využila neprítomnosť horolezcov aj na upratovanie, pričom okrem Mount Everestu nechala zozbierať odpad aj na ďalších populárnych vrchoch.