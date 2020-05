Piaty najväčší mesačný meteorit je na predaj, kúpiť si ho môžete za viac ako dva milióny eur

2.5.2020 - Aukčný dom Christie's v Londýne ponúka na predaj mesačný meteorit, ktorý je väčší ako kamene, ktoré z Mesiaca priniesli astronauti z misií Apollo.





Piaty najväčší meteorit

Lunárne meteority sú veľmi vzácne

Meteorit známy ako NWA 12691, ktorý našli pred dvomi rokmi na Sahare, je v ponuke v rámci súkromného predaja. Kúpiť sa dá za dva milióny libier (v prepočte 2,3 milióna eur).Mesačná skala váži 13,5 kilogramu a je piatym najväčším kúskom z Mesiaca na Zemi."Neexistuje ani hŕstka väčších lunárnych meteoritov: je to piaty najväčší známy meteorit. Nič prinesené z misií Apollo nie je väčšie. Je to naozaj úžasná príležitosť získať prvotriedny exemplár z Mesiaca," uviedol pre televíziu CNN vedúci oddelenia Christie's pre vedu a prírodnú históriu James Hyslop.Ako ďalej vysvetlil, kúsok je oveľa väčší ako ostatné mesačné meteority, ktoré aukčný dom predal."Všetky predošlé exempláre by sa vám zmestili do ruky, ale tento je desaťnásobne väčší," dodal.Meteorit sa z povrchu Mesiaca zrejme uvoľnil po kolízii s asteroidom alebo kométou, uvádza Christie's v stanovisku.Na Zem dopadol v meteorickom roji, z ktorého v severozápadnej Afrike našli zhruba 30 meteoritov. Lunárne meteority sú veľmi vzácne, na Zemi existuje len 650 kilogramov takýchto mesačných hornín