Sobota 15.11.2025
Archív správ
15. novembra 2025
Čína vyzvala svojich občanov, aby sa pre napätie okolo Taiwanu vyhýbali cestám do Japonska
Čína vyzvala svojich občanov, aby sa v blízkej budúcnosti vyhýbali cestám do Japonska, a to v dôsledku diplomatického sporu vyvolaného vyjadreniami novej japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o možnej vojenskej ...
15.11.2025 (SITA.sk) - Čína vyzvala svojich občanov, aby sa v blízkej budúcnosti vyhýbali cestám do Japonska, a to v dôsledku diplomatického sporu vyvolaného vyjadreniami novej japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o možnej vojenskej reakcii Tokia na hypotetický útok na Taiwan.
Takaičiová v piatok 7. novembra v parlamente uviedla, že použitie sily proti samosprávnemu ostrovu, ktorý si nárokuje Čína, by mohlo oprávniť Japonsko na vojenskú odpoveď. V piatok Peking uviedol, že si predvolal japonského veľvyslanca, zatiaľ čo Tokio uviedlo, že si predvolalo čínskeho veľvyslanca po „nevhodnom“ a teraz odstránenom online príspevku.
V online príspevku v piatok večer čínske veľvyslanectvo v Japonsku varovalo svojich občanov pred cestovaním do krajiny. „Japonskí lídri nedávno urobili očividne provokatívne poznámky týkajúce sa Taiwanu, čím vážne poškodili atmosféru pre medziľudské výmeny,“ uvádza sa v príspevku na WeChat. Ministerstvo zahraničných vecí Číny a čínske zastupiteľstvá v Japonsku preto dôrazne odporúčajú čínskym občanom, aby sa v najbližšej čase vyhli cestám do Japonska.
V ďalšom vývoji v sobotu najväčšie čínske letecké spoločnosti ponúkli plné vrátenie peňazí za lety na trasách do Japonska pred koncom roka. Spoločnosti Air China, China Southern a China Eastern zverejnili samostatné vyhlásenia o týchto pravidlách, ktoré držiteľom leteniek umožnia bezplatne vrátiť peniaze alebo zmeniť trasy na lety od soboty do 31. decembra.
Peking trvá na tom, že Taiwan, ktorý Japonsko okupovalo desaťročia až do roku 1945, je súčasťou jeho územia a nevylúčil použitie sily na prevzatie kontroly. Čína a Japonsko sú kľúčovými obchodnými partnermi, ale historická nedôvera a trenice týkajúce sa územných rivalít a vojenských výdavkov často tieto väzby testujú.
Takaičiová v parlamente zdôraznila, že ozbrojený útok na Taiwan by mohol oprávniť Japonsko na vyslanie vojsk v rámci „kolektívnej sebaobrany“. Japonsko má podľa bezpečnostnej legislatívy z roku 2015 právo na kolektívnu sebaobranu, ak je ohrozená jeho existencia.
Napriek eskalácii sporu Takaičiová neplánuje svoje vyjadrenia stiahnuť, hoci sa zaviazala vyhýbať sa konkrétnym scenárom v budúcnosti. Predchádzajúci japonskí premiéri sa vyhýbali priamym komentárom o obrane Taiwanu, preferujúc strategickú nejasnosť, podobne ako USA.
Sporný incident vyvolal aj príspevok čínskeho generálneho konzula v Osake Süe Ťiena, ktorý na sociálnych sieťach použil výraz „(odseknúť) ten špinavý krk“, zrejme smerovaný na Takaičiovú. Tokio na to reagovalo protestom a Takaičiovej vládna strana navrhla označiť konzula za personu non grata.
Zdroj: SITA.sk - Čína vyzvala svojich občanov, aby sa pre napätie okolo Taiwanu vyhýbali cestám do Japonska © SITA Všetky práva vyhradené.
