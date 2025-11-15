|
Sobota 15.11.2025
15. novembra 2025
Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali
Bratislavské mestské kúpalisko Rosnička v Dúbravke čaká veľká rekonštrukcia. Ako informuje STaRZ Bratislava (Správa ...
15.11.2025 (SITA.sk) - Bratislavské mestské kúpalisko Rosnička v Dúbravke čaká veľká rekonštrukcia. Ako informuje STaRZ Bratislava (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta) na sociálnej sieti, práce už začali a prinesú modernejší a komfortnejší areál pre všetkých návštevníkov.
„Vznikne tu nový stredný rekreačný a detský bazén a vybuduje sa nová strojovňa s modernou technológiou,“ uvádza STaRZ. Areál čaká tiež postupná obnova infraštruktúry a zázemia.
Zdroj: SITA.sk - Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali © SITA Všetky práva vyhradené.
„Vznikne tu nový stredný rekreačný a detský bazén a vybuduje sa nová strojovňa s modernou technológiou,“ uvádza STaRZ. Areál čaká tiež postupná obnova infraštruktúry a zázemia.
