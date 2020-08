Čína zakázala pre koronavírus vstup cudzincov do krajiny, zákaz sa vzťahuje i na Slovákov s vízami

Opatrenie sa vzťahuje aj na ľudí s vízami

Občania Slovenska musia vypísať zdravotné vyhlásenie

17.8.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) upozorňuje slovenských občanov a cestujúcu verejnosť na dočasný zákaz vstupu do Čínskej ľudovej republiky (ČĽR). Rezort diplomacie o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke.Opatrenie je zavedené v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a vzťahuje sa na cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú držiteľmi víz a povolení na pobyt v určitej kategórií do ČĽR. Obmedzenie sa týka tiež držiteľov podnikateľského cestovného povolenia Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce – APEC Business Travel Card.„Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do Čínskej ľudovej republiky z humanitárnych dôvodov, alebo s cieľom vykonávať nevyhnutné ekonomické, obchodné vedecké či technologické aktivity, budú môcť i naďalej požiadať o vízum na veľvyslanectvách alebo konzulátoch ČĽR vo svete. Vízum udelené po 28. marci umožní vstup do krajiny a nebudú sa naň vzťahovať vyššie uvedené obmedzenia," ozrejmilo ministerstvo.Slovenskí občania s platnými povoleniami na pobyt v ČĽR pre prácu, osobné záležitosti, alebo zlúčenie rodiny, môžu bezplatne požiadať o čínske víza na Veľvyslanectve Čínskej ľudovej republiky v Bratislave.Od žiadateľov sa vyžaduje, aby podpísali tlačivo zdravotného vyhlásenia, týkajúce sa žiadosti o vízum a dodržiavali opatrenia na prevenciu epidémie prijaté miestnymi vládami ČĽR po vstupe do krajiny.