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14. septembra 2026
Čína žiada dôkazy o údajnej pomoci Iránu pri útoku na americkú základňu v Jordánsku
Denník The Wall Street Journal tvrdí, že čínske subjekty poskytli Teheránu zábery základne v Jordánsku pred aj po smrti troch amerických vojakov.
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14.9.2026 (SITA.sk) - Denník The Wall Street Journal tvrdí, že čínske subjekty poskytli Teheránu zábery základne v Jordánsku pred aj po smrti troch amerických vojakov.
Čína v pondelok odmietla ako nepodložené správy, že čínske subjekty poskytli Iránu satelitné snímky americkej vojenskej základne v Jordánsku pred aj po iránskom útoku, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci.
Denník The Wall Street Journal cez víkend informoval, že snímky sa týkali leteckej základne Muvaffaka as-Saltího, na ktorú Irán 17. júla vypálil rakety.
Americkí predstavitelia citovaní denníkom konkrétne čínske subjekty nemenovali a netvrdili ani to, že by za ich konanie priamo zodpovedal Peking.
„Dôrazne odmietame nepodložené podozrenia a obvinenia bez dôkazov,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.
Podľa denníka čínski predstavitelia pri rokovaniach s Američanmi žiadali dôkazy o odovzdaní satelitných záberov a odmietli potvrdiť zapojenie čínskych spoločností.
Americký prezident Donald Trump sa snažil význam správy bagatelizovať pred plánovanou návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Bielom dome 24. septembra.
„Keď hovoria, že Čína nás špehuje, hovorím: máte pravdu, a my špehujeme ich,“ povedal Trump.
Washington v máji sankcionoval tri čínske satelitné spoločnosti za podporu iránskych vojenských operácií.
Čína patrí medzi najväčších ekonomických partnerov Iránu, odoberá veľkú časť jeho ropy a poskytuje mu aj významnú diplomatickú podporu.
Zdroj: SITA.sk - Čína žiada dôkazy o údajnej pomoci Iránu pri útoku na americkú základňu v Jordánsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína v pondelok odmietla ako nepodložené správy, že čínske subjekty poskytli Iránu satelitné snímky americkej vojenskej základne v Jordánsku pred aj po iránskom útoku, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci.
Denník The Wall Street Journal cez víkend informoval, že snímky sa týkali leteckej základne Muvaffaka as-Saltího, na ktorú Irán 17. júla vypálil rakety.
Čína všetko popiera
Americkí predstavitelia citovaní denníkom konkrétne čínske subjekty nemenovali a netvrdili ani to, že by za ich konanie priamo zodpovedal Peking.
„Dôrazne odmietame nepodložené podozrenia a obvinenia bez dôkazov,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.
Podľa denníka čínski predstavitelia pri rokovaniach s Američanmi žiadali dôkazy o odovzdaní satelitných záberov a odmietli potvrdiť zapojenie čínskych spoločností.
Podpora Iránu
Americký prezident Donald Trump sa snažil význam správy bagatelizovať pred plánovanou návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Bielom dome 24. septembra.
„Keď hovoria, že Čína nás špehuje, hovorím: máte pravdu, a my špehujeme ich,“ povedal Trump.
Washington v máji sankcionoval tri čínske satelitné spoločnosti za podporu iránskych vojenských operácií.
Čína patrí medzi najväčších ekonomických partnerov Iránu, odoberá veľkú časť jeho ropy a poskytuje mu aj významnú diplomatickú podporu.
Zdroj: SITA.sk - Čína žiada dôkazy o údajnej pomoci Iránu pri útoku na americkú základňu v Jordánsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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