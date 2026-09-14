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14. septembra 2026
Fínsko sa pripojí k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania
Do francúzskej iniciatívy sa po rozhodnutí Fínska zapojí už desať európskych krajín. Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania, oznámili v pondelok ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Do francúzskej iniciatívy sa po rozhodnutí Fínska zapojí už desať európskych krajín.
Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania, oznámili v pondelok obe krajiny v spoločnom vyhlásení. Francúzsky projekt sa tak rozšíri aj na štát, ktorý má s Ruskom spoločnú hranicu dlhú 1 340 kilometrov.
Rozhodnutie nadväzuje na marcové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoje jadrové odstrašovanie na európskych spojencov.
Európske krajiny prehodnocujú svoju bezpečnostnú politiku v čase zmien v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktoré súvisia s politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„V nadchádzajúcich mesiacoch bude vytvorená riadiaca skupina pre jadrové otázky, ktorá začne túto spoluprácu realizovať,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení Francúzska a Fínska.
Pripojením Helsínk sa počet európskych krajín zapojených do francúzskej iniciatívy zvýši na desať. Do rokovaní o spolupráci sa už zapojili Nemecko, Poľsko, Švédsko, Dánsko, Belgicko, Grécko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Nórsko. Fínsko má pritom osobitné strategické postavenie vzhľadom na svoju 1 340 kilometrov dlhú hranicu s Ruskom.
Zdroj: SITA.sk - Fínsko sa pripojí k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania, oznámili v pondelok obe krajiny v spoločnom vyhlásení. Francúzsky projekt sa tak rozšíri aj na štát, ktorý má s Ruskom spoločnú hranicu dlhú 1 340 kilometrov.
Rozhodnutie nadväzuje na marcové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoje jadrové odstrašovanie na európskych spojencov.
Európske krajiny prehodnocujú svoju bezpečnostnú politiku v čase zmien v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktoré súvisia s politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„V nadchádzajúcich mesiacoch bude vytvorená riadiaca skupina pre jadrové otázky, ktorá začne túto spoluprácu realizovať,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení Francúzska a Fínska.
Pripojením Helsínk sa počet európskych krajín zapojených do francúzskej iniciatívy zvýši na desať. Do rokovaní o spolupráci sa už zapojili Nemecko, Poľsko, Švédsko, Dánsko, Belgicko, Grécko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Nórsko. Fínsko má pritom osobitné strategické postavenie vzhľadom na svoju 1 340 kilometrov dlhú hranicu s Ruskom.
Zdroj: SITA.sk - Fínsko sa pripojí k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania © SITA Všetky práva vyhradené.
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