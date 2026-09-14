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Lidl spúšťa funkcionalitu Lidl Body: Ešte viac ušetrených peňazí a maximálna flexibilita
Zákazníci môžu každým nákupom zbierať body a vymieňať ich za atraktívne odmeny. Spustením novej funkcionality v aplikácii Lidl Plus prináša Lidl na Slovensku od 10. septembra 2026 svojim ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Zákazníci môžu každým nákupom zbierať body a vymieňať ich za atraktívne odmeny.
Spustením novej funkcionality v aplikácii Lidl Plus prináša Lidl na Slovensku od 10. septembra 2026 svojim zákazníkom ešte viac flexibility, slobody a ďalšie príležitosti, ako ušetriť na každodenných nákupoch. Zákazníci môžu každým nákupom zbierať body a vymieňať ich za atraktívne odmeny. Táto novinka prichádza ako doplnok k obľúbeným zľavovým kupónom a doterajším výhodám, ktoré už v aplikácii Lidl Plus dobre poznajú.
Mechanika Lidl Bodov je navrhnutá tak, aby bola maximálne výhodná, transparentná a hlavne jednoduchá. Každé minuté euro znamená jeden získaný bod. Aby zákazníci pocítili výhodu už od prvého centu, Lidl uplatňuje princíp zaokrúhľovania nahor – každý, aj načatý zlomok eura sa počíta ako celý bod. Napríklad nákup za 1,01 € vám automaticky prinesie 2 body. Zbieranie bodov prebieha plne digitálne a je integrované priamo vo vernostnej aplikácii Lidl Plus. Pre automatické pripísanie bodov stačí pri pokladni naskenovať digitálnu kartu.
V centre novej funkcionality stojí rýchly prístup k odmenám a voľnosť výberu. Lidl Body ponúkajú maximálnu flexibilitu – zákazníci sa sami rozhodnú, ako a kedy chcú byť odmenení. Na rozdiel od iných vernostných programov v Lidli nemusíte na výhody čakať dlho. Prvé atraktívne odmeny je možné uplatniť už od 14 bodov.
Zákazníci si môžu vybrať z rozsiahlej ponuky odmien, ktorá obsahuje vyše 250 rôznych produktov. Prípadne si môžu nazbierané body jednoducho premeniť na zľavové kupóny a uplatniť ich pri ďalšom nákupe. Okrem toho, aby bolo šetrenie ešte rýchlejšie, Lidl bude v aplikácii pravidelne spúšťať kampaň na extra body. Všetky informácie o Lidl Bodoch nájdete na: https://www.lidl.sk/c/lidl-body/s10101876.
"Spustením Lidl Bodov robíme ďalší krok vo vývoji aplikácie Lidl Plus. Našim zákazníkom chceme dlhodobo ponúkať nielen najlepší pomer ceny a kvality, ale aj jednoduchý a príjemný zážitok z nakupovania. V rámci novej funkcionality zákazníci sami rozhodujú o tom, ako chcú byť za svoju vernosť odmenení – jednoducho, digitálne a transparentne," povedal Tomáš Hromada, vedúci oddelenia Lidl Plus v Lidli.
Lidlu záleží na budovaní férových a dlhodobých vzťahov so svojimi zákazníkmi. Preto nazbierané body zostávajú v platnosti až 24 mesiacov. Zákazníci sa tak nemusia obávať, že body na konci kalendárneho mesiaca prepadnú. Môžu si ich pohodlne šetriť dlhší čas a neskôr ich vymeniť za hodnotnejšie odmeny.
Pri príležitosti spustenia novej funkcionality získa každý používateľ v aplikácii atraktívny uvítací bonus 50 bodov, vďaka ktorému si bude môcť výhody Lidl Bodov vyskúšať okamžite.
*V súlade s platnou legislatívou sú zo zbierania bodov vyňaté určité kategórie produktov, ako napríklad noviny a časopisy, cigarety a tabakové výrobky, depozit na fľaše, plechovky a prepravky, predplatené karty a darčekové karty, zábavná pyrotechnika a počiatočná mliečna výživa.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl spúšťa funkcionalitu Lidl Body: Ešte viac ušetrených peňazí a maximálna flexibilita © SITA Všetky práva vyhradené.
Spustením novej funkcionality v aplikácii Lidl Plus prináša Lidl na Slovensku od 10. septembra 2026 svojim zákazníkom ešte viac flexibility, slobody a ďalšie príležitosti, ako ušetriť na každodenných nákupoch. Zákazníci môžu každým nákupom zbierať body a vymieňať ich za atraktívne odmeny. Táto novinka prichádza ako doplnok k obľúbeným zľavovým kupónom a doterajším výhodám, ktoré už v aplikácii Lidl Plus dobre poznajú.
Mechanika Lidl Bodov je navrhnutá tak, aby bola maximálne výhodná, transparentná a hlavne jednoduchá. Každé minuté euro znamená jeden získaný bod. Aby zákazníci pocítili výhodu už od prvého centu, Lidl uplatňuje princíp zaokrúhľovania nahor – každý, aj načatý zlomok eura sa počíta ako celý bod. Napríklad nákup za 1,01 € vám automaticky prinesie 2 body. Zbieranie bodov prebieha plne digitálne a je integrované priamo vo vernostnej aplikácii Lidl Plus. Pre automatické pripísanie bodov stačí pri pokladni naskenovať digitálnu kartu.
Rozhodnutie je na zákazníkoch
V centre novej funkcionality stojí rýchly prístup k odmenám a voľnosť výberu. Lidl Body ponúkajú maximálnu flexibilitu – zákazníci sa sami rozhodnú, ako a kedy chcú byť odmenení. Na rozdiel od iných vernostných programov v Lidli nemusíte na výhody čakať dlho. Prvé atraktívne odmeny je možné uplatniť už od 14 bodov.
Zákazníci si môžu vybrať z rozsiahlej ponuky odmien, ktorá obsahuje vyše 250 rôznych produktov. Prípadne si môžu nazbierané body jednoducho premeniť na zľavové kupóny a uplatniť ich pri ďalšom nákupe. Okrem toho, aby bolo šetrenie ešte rýchlejšie, Lidl bude v aplikácii pravidelne spúšťať kampaň na extra body. Všetky informácie o Lidl Bodoch nájdete na: https://www.lidl.sk/c/lidl-body/s10101876.
"Spustením Lidl Bodov robíme ďalší krok vo vývoji aplikácie Lidl Plus. Našim zákazníkom chceme dlhodobo ponúkať nielen najlepší pomer ceny a kvality, ale aj jednoduchý a príjemný zážitok z nakupovania. V rámci novej funkcionality zákazníci sami rozhodujú o tom, ako chcú byť za svoju vernosť odmenení – jednoducho, digitálne a transparentne," povedal Tomáš Hromada, vedúci oddelenia Lidl Plus v Lidli.
Dlhodobé výhody s Lidl Bodmi
Lidlu záleží na budovaní férových a dlhodobých vzťahov so svojimi zákazníkmi. Preto nazbierané body zostávajú v platnosti až 24 mesiacov. Zákazníci sa tak nemusia obávať, že body na konci kalendárneho mesiaca prepadnú. Môžu si ich pohodlne šetriť dlhší čas a neskôr ich vymeniť za hodnotnejšie odmeny.
Pri príležitosti spustenia novej funkcionality získa každý používateľ v aplikácii atraktívny uvítací bonus 50 bodov, vďaka ktorému si bude môcť výhody Lidl Bodov vyskúšať okamžite.
*V súlade s platnou legislatívou sú zo zbierania bodov vyňaté určité kategórie produktov, ako napríklad noviny a časopisy, cigarety a tabakové výrobky, depozit na fľaše, plechovky a prepravky, predplatené karty a darčekové karty, zábavná pyrotechnika a počiatočná mliečna výživa.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl spúšťa funkcionalitu Lidl Body: Ešte viac ušetrených peňazí a maximálna flexibilita © SITA Všetky práva vyhradené.
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