Cinematik otvorí film z festivalu v Toronte a uzavrie dráma z Cannes

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Nórska koprodukčná dráma Čo len ľudia povedia režisérky a scenáristky Iram Haq, ktorú úspešne odpremiéroval festival v Toronte, otvorí 13. ročník MFF Cinematik.uviedla v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave Božidara Turzonovová, čestná riaditeľka festivalu, ktorý sa uskutoční v Piešťanoch od 11. do 16. septembra.Premietne 79 dlhometrážnych filmov, z nich takmer 50 snímok v slovenskej premiére.informoval Vladimír Štric, umelecký riaditeľ festivalu, ktorý tradične tvoria dve súťažné sekcie a v aktuálnom ročníku 12 nesúťažných sekcií.V hlavnej súťažnej sekcii Meeting Point Europe organizovanej pod záštitou FIPRESCI - filmy do nej vyberali filmoví kritici a organizátori festivalov - uvidia diváci desať snímok. Medzi nimi je napríklad novinka poľského režiséra Pawla Pawlikovského Studená vojna - príbeh lásky dvoch ľudí počas studenej vojny v 50. rokov, ktorý získal cenu za réžiu v Cannes. Sekcia prináša aj srbský film Náklad, ktorý je príbehom šoféra dodávky v čase, keď Srbsko ohrozujú jednotky NATO, ďalej psychodrámu Striedavá starostlivosť, režisérsky debut herca Xaviera Legranda rozprávajúci príbeh dieťaťa uprostred rozvodovej vojny rodičov či taliansky film Dogman známeho režiséra Mattea Garroneho.doplnil Štric na margo hlavnej súťaže. V nej sa o cenu bude uchádzať aj francúzska novinka argentínskeho provokatéra Gaspara Noého Climax, gruzínska dráma Hrozná matka od režisérky Any Urushadze či snímka Thelma režiséra Joachima Triera, ktorému venuje Cinematik v tomto roku zvláštnu sekciu Rešpekt. Súčasnú nórsku kinematografiu predstaví v sekcii Nórsko pod lupou.Druhou súťažnou sekciou je Cinematik.dok, ktorá je venovaná domácej dokumentárnej tvorbe.poznamenal Štric k sekcii, ktorá uvedie osem filmov. V premiére to bude snímka Niečo naviac (r. Palo Kadlečík, Martin Šenc) - láskavý pohľad na život 13-ročnej Dorotky s Downovým syndrómom, ďalej film Prípad Kalmus (r. Adam Hanuljak), dokument o výtvarníkovi Petrovi Kalmusovi a film o Karpatských Nemcoch Smutné jazyky (r. Anna Grusková). Súťažnú osmičku dopĺňajú dokumenty Inde (r. Juraj Nvota, Marian Urban), Mečiar (r. Tereza Nvotová), Posledný autoportrét (r. Marek Kuboš), Vábenie výšok (r. Pavol Barabáš) a Válek (r. Patrik Lančarič).Slovenské filmy uvidia diváci aj v sekcii Čo dom dal.poznamenal umelecký riaditeľ k sekcii, ktorá vo svetovej premiére uvedie snímku Pivnica v réžii ruského tvorcu Igora Voloshina.dodal s tým, že ďalšou slovenskou premiérou je film debutujúceho Adama Sedláka Domestik, ktorý mal premiéru v Karlových Varoch či dokument Laca Kaboša Kapela, voľné pokračovanie snímky Všetky moje deti. Špeciálnou sekciou si festival pripomenie aj zosnulého slovenského režiséra Juraja Herza. Premietať sa budú jeho tri diela - Spaľovač mŕtvol (1968), Petrolejové lampy (1971) a Morgiana (1972).Festival uzavrie španielsko-francúzska mysteriózna dráma Všetci to vedia, najnovší film dvojnásobného držiteľa Oscara, iránskeho režiséra Asghara Farhadiho (Klient, Rozchod Nadera a Simin), ktorý otváral tohtoročný festival v Cannes.