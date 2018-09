Dedinka na Aljaške zažíva turistický boom: Toto je dôvod

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Juneau 4. septembra (TASR) - Nebývalý rozmach turizmu zažíva v posledných rokoch dedinka Kaktovik ležiaca na pobreží ostrova Barter v americkom štáte Aljaška. Dôvodom zvýšeného záujmu cestovateľov sú ľadové medvede, ktoré trávia čoraz viac času v okolí dediny než na zmenšujúcich sa ľadových kryhách, priblížila v utorok agentúra AP.Voľne žijúce medvede si podľa miestnych úradov prišlo vlani do Kaktoviku obzrieť vyše 2000 ľudí. Dedinu pritom pred rokom 2011 nenavštívilo viac ako 50 ľudí ročne, uviedla Jennifer Reedová z Arktickej národnej prírodnej rezervácie (ANWR).dodala.Medvede biele, ľudovo nazývané ľadové či polárne, sa vždy dali spozorovať na kusoch ľadu pri pobreží Kaktoviku. Od polovice 90. rokov sa však podľa obyvateľov tejto dedinky začali presúvať čoraz viac na súš. Vedci tiež spozorovali, že samičky týchto cicavcov si čoraz častejšie stavajú brlohy v snehu na súši a nie na ľadových kryhách.Podľa Reedovej sa o náraste počtu medveďov v tejto oblasti dozvedeli biológovia z americkej federálnej agentúry pre ochranu divej zvery (FWS) niekedy po roku 2000. Dodala, že do Kaktoviku začalo prichádzať viac turistov zhruba pred desaťročím, keď sa pozornosť verejnosti viac upriamila na ohrozenú populáciu medveďov bielych.Väčšina turistov navštevuje dedinu na jeseň, keď sú medvede nútené prichádzať na súš, keďže ľadové kryhy sú v tomto období od pobrežia najvzdialenejšie. Niektoré z medveďov následne na súši uviaznu až do októbra či novembra, keď more opäť začne zamŕzať.