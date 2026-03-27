Meniny má Alena
27. marca 2026
Činohra SND chystá premiéru súčasnej hry z prostredia mladých ľudí
Ako ďalej približuje SND, otvára aktuálnu tému prehlbovania vnútornej osamelosti, ktorá môže viesť k radikalizácii mladých.
Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 28. marca premiéru inscenácie Sigma Werther. Divadelnú novinku pre tínedžerov od 14 rokov, ich blízkych, pedagógov, či pre ľudí, ktorí chcú „lepšie porozumieť intenzite, krehkosti aj radikalite dospievania“, predstavili tvorcovia a herci na štvrtkovej tlačovej konferencii. Vznikla v osobitej režijnej poetike tvorivého dua ODIVO (Mária Danadová a Monika Kováčová). Autorom dramatického textu je Ján Mikuš.
„Povedali sme si, že v našom repertoári možno chýba niečo práve pre tých štrnásťročných, ktorí by mohli byť budúci prvodiváci, tí ktorí sú možno najkrehkejší, prechádzajú najzásadnejšími zmenami. Zároveň je to výrazná skupina v rámci stredných škôl, pri ktorých sa otvárajú náročné témy rôznych incidentov na školách,“ povedala dramaturgička a riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová k napínavej súčasnej hre z prostredia mladých ľudí, ktorá v sebe nesie rozmery detektívky.
Ako ďalej približuje SND, otvára aktuálnu tému prehlbovania vnútornej osamelosti, ktorá môže viesť k radikalizácii mladých. Východiskové inšpirácie nachádza v Goetheho románe Utrpenie mladého Werthera.
Na strednej škole došlo k incidentu. Je známe, že jeho aktérom bol chlapec prezývaný Sigma a že bola prítomná zbraň. Čo sa však v skutočnosti odohralo, sa rekonštruuje iba z fragmentárnych výpovedí jeho spolužiakov, ktorých perspektívy sa navzájom dopĺňajú, prelínajú aj spochybňujú. „Významnú protiváhu týmto hlasom prináša postava FF - dievčaťa, do ktorého bol Sigma zamilovaný. Jeho neopätovaná láska, uzatváranie sa do seba a rastúca izolácia sa postupne kumulujú do napätia, ktoré môže mať fatálne následky,“ dodáva divadlo.
„V Goetheho texte nás zaujalo intenzívne prežívanie mladého človeka, tá intenzívna citovosť a zároveň veľká miera zaangažovania, prejavovania vlastného názoru, vlastných potrieb,“ ozrejmila Monika Kováčová. „Wertherov príbeh ma oslovil najmä preto, že v sebe nesie veľmi silný archetyp dospievania - intenzívne prežívanie, pocit absolútnej lásky, ale aj krehkosť a osamelosť, ktoré môžu človeka doviesť až na hranicu sebadeštrukcie,“ vysvetľuje v bulletine k inscenácii Mária Danadová. „Keď sme naň pozreli z dnešnej perspektívy, uvedomili sme si, že mnohé z týchto pocitov sú pre súčasných tínedžerov stále veľmi aktuálne, len sa odohrávajú v inom spoločenskom a technologickom kontexte.“
V novej inscenácií účinkujú Barbora Andrešičová, Jana Kovačiková, Rebeka Poláková, Daniel Žulčák, Anna Magdaléna Hroboňová, Katarína Gurová (ako hosť). Scénu navrhol Juraj Poliak, kostýmy Alžbeta Kutliaková, autorom hudby je Martin Husovský.
