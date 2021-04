Činohra SND odvysiela naživo inscenáciu Hriech/Její pastorkyňa

Činohra Slovenského národného divadla (SND) pozýva vo štvrtok o 20.00 h na živé vysielanie inscenácie Hriech/Její pastorkyňa. Diváci si ho môžu pozrieť na portáli www.navstevnik.online.







Národné klenoty českej a slovenskej dramatiky Hriech od Jozefa Gregora Tajovského a Její pastorkyňa od Gabriely Preissovej patrili k prvým premiéram v dejinách SND. Spojenie textov slovenského autora a českej autorky v jednej inscenácii sa stalo súčasťou osláv storočnice SND. Premiéra sa za účasti divákov uskutočnila na začiatku septembra 2020. "Protipandemické opatrenia však neumožnili naďalej sa tešiť z mimoriadneho záujmu o inscenáciu, a preto vedenie SND vybralo jeden z najnovších titulov činoherného repertoáru a exkluzívne dáva do pozornosti jedno jeho online uvedenie," dodala Pažítková.V oboch príbehoch je nosnou témou nemanželské dieťa. Kým v Hriechu od Tajovského (Statky-zmätky, Ženský zákon) ide o hru s čierno-humornými situáciami, ktorá sa dobre skončí, u Preissovej príbeh nechceného dieťaťa vyvrcholí tragicky. "Spoločný večer týchto hier ponúka viacero zaujímavých konfrontácií, nesie silný, jasný a zrozumiteľný odkaz interpretujúc klasiku s rešpektom, ale bez pátosu a piety – jednoducho ľudsky," avizuje SND."Je to trochu experiment. Kým u Preissovej sa dá vybadať až akýsi antický pôdorys drámy s fatálnym koncom, Tajovský napriek náročnosti témy stavia Hriech tak, že miestami môže pripomenúť aj situačnú komiku," hovorí režisér Matúš Bachynec. So svojím tímom pripravil inscenáciu s koncentrovanými hereckými výkonmi, ale i výrazným scénografickým riešením Barbory Šajgalíkovej, ktorá prispieva k jej katarznému účinku. Dramaturgom inscenácie je Daniel Majling, kostýmy navrhol Ján Husár, autorom hudby je Daniel Fischer.Popri výrazných hereckých osobnostiach Činohry SND Gabriele Dzuríkovej, Tomášovi Maštalírovi, Ľubošovi Kostelnom, Danielovi Fischerovi, mladých umelcov Anežke Petrovej a Matúšovi Beniakovi, hosťujú na scéne SND Vica Kerekeš a Dana Košická. Aj v tejto inscenácii dostali veľký priestor talentovaní poslucháči Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.