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 24hod.sk    Kultúra

04. júna 2026

Činohra SND premiéruje komédiu P. Zelenku Amatéri v réžii E. Kudláča



Riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová uviedla, že Zelenkova hra otvára zásadné témy, ktoré sú celý čas vo veľkej sále.



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Činohra SND premiéruje komédiu P. Zelenku Amatéri v réžii E. Kudláča

Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie v piatok 5. júna premiéru inscenácie hry Petra Zelenku Amatéri v réžii Eduarda Kudláča. Inscenáciu hry z pera vyhľadávaného českého filmového, televízneho a divadelného autora a režiséra predstavili tvorcovia a herci na štvrtkovej tlačovej konferencii.


Riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová uviedla, že Zelenkova hra otvára zásadné témy, ktoré sú celý čas vo veľkej sále. „A dostáva ich do ešte súčasnejšieho sveta, a to je stret starých a nových svetov, spôsobov uvažovania a myslenia,“ priblížila titul, ktorý do činoherného repertoáru presadila dramaturgička Darina Abrahámová.

Tá priznala, že „inteligentná komédia“ ju o svojich kvalitách presvedčila už počas svetovej premiéry (28. 5. 2025) v Studiu Dva v réžii samotného autora. „Tam som si uvedomila, že síce je na javisku len šesť hercov, ale pozerá sa na nich 600 divákov, že to jednoducho funguje, čo by som sa iba po prečítaní hry neodvážila povedať. Mala som silný divácky zážitok,“ podčiarkla dramaturgička a vyjadrila radosť, že do repertoáru SND doplnili hru zo súčasnosti, ktorá „s inteligentným nadhľadom mapuje problémy vzťahové, etické a hodnotové v rodine“. Abrahámová ďalej upozornila, že Činohra SND nehrala súčasnú českú drámu celé desaťročia.

Hra Amatéri, ktorá „mapuje rodinu aj hranice toho, čo je súdržnosť a tolerancia“, pobaví divákov na Slovensku v réžii a preklade Eduarda Kudláča, ktorý sa na scénu SND vracia siedmykrát. Do inscenácie obsadil Annu Javorkovú, Zuzanu Fialovú, Tomáša Maštalíra, Zuzanu Porubjakovú, Richarda Stankeho a Juraja Loja. Scénu a kostýmy navrhla Eva Kudláčová-Rácová, autorom hudby je Peter Machajdík.

„Sám sa považujem za človeka, ktorý má zmysel pre humor a nechcel som to dávať prekladať nikomu inému. Vedel som, kto bude postavy hrávať, takže som sa snažil prispôsobiť jazyk tomu, ako tých ľudí poznám,“ povedal režisér Kudláč s tým, že ako prekladateľ textu považoval za najdôležitejšie zachovať hovorový jazyk situácie, ktorú všetci tak dôverne poznáme. „Rodinného stretnutia, ktoré takmer vždy končí katastrofou.“

Komédiu určite ocenia priaznivci inteligentného a originálneho humoru Petra Zelenku, ktorého preslávili filmy Knoflikáři, Samotáři či Rok ďábla, v ostatných rokoch sa čoraz viac etabluje ako výrazný divadelník spolupracujúci najmä s Dejvickým divadlom či najnovšie komédiou Amatéri v pražskom Studiu Dva, ktorá prináša aj tému inakosti a empatie.


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