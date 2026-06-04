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04. júna 2026
Festival Virvar je venovaný slovenskému a českému bábkovému divadlu
Tohoročné podujatie pripomína 10. výročie zápisu bábkarstva na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
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Medzinárodný festival bábkového divadla Virvar, ktorý sa vo štvrtok začína v Košiciach, ponúka do nedele (7. 6.) štvordňový program. V poradí 14. ročník podujatia, ktorý organizuje Bábkové divadlo Košického kraja (BDKK), je venovaný slovenskému a českému bábkovému divadlu.
Festival prináša prehliadku aktuálnej sezóny BDKK, inscenácie zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel zo Slovenska a Česka, predstavenia pre najmenšie deti, tínedžerov aj dospelých divákov, masterclass Od objektu k javiskovému obrazu, scénické čítanie textov mladých autorov, detskú porotu, festivalové noviny, flašinety či Divadelné laboratórium.
Tohoročné podujatie pripomína 10. výročie zápisu bábkarstva na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
„Virvar 2026 nevnímame iba ako festivalový program, ale ako dramaturgické gesto. V roku, keď si pripomíname 10. výročie zápisu slovenského a českého bábkarstva do zoznamu UNESCO, sa vraciame k spoločnému kultúrnemu priestoru, no nechceme ho konzervovať ako muzeálny exponát. Zaujíma nás bábkové divadlo ako živý umelecký druh, ktorý spája remeslo, obraz, objekt, animáciu, herectvo, hudbu a divácku predstavivosť,“ uviedol riaditeľ festivalu Lukáš Kopas.
Prvý festivalový deň patrí aktuálnym inscenáciám v BDKK. Domáci súbor sa predstaví aj scénickým čítaním Niečo sa deje a exteriérovou inscenáciou Pirátska odysea (Plamene Gemera).
Na festivale sa predstavia aj Bábkové divadlo na Rázcestí, Duo Kyselí Krastafci, Těšínské divadlo - Bajka, Bratislavské bábkové divadlo, Terén - Centrum experimentálního divadla Brno, Divadlo Jána Palárika, Divadlo Houže, Divadlo loutek Ostrava, Nové divadlo, ako aj tvorivá trojica Dominik Migač, Marta Migač a Jan Pichler. Predstavenia budú pre najmenšie deti, rodiny, staršie deti, tínedžerov aj dospelých.
„Tento ročník je pre nás výnimočný aj tým, že do centra pozornosti stavia slovenské a české bábkarstvo, teda tradíciu, ktorej sme súčasťou a za ktorú cítime zodpovednosť. Chceme ukázať, že bábkové divadlo má v Košickom kraji pevné miesto - na javisku, vo verejnom priestore, vo vzdelávaní aj v prirodzenej potrebe ľudí stretávať sa pri umení,“ povedala riaditeľka BDKK Lenka Papugová.
Ako informovali organizátori, dôležitou súčasťou bude masterclass Od objektu k javiskovému obrazu: Objektové a multimediálne postupy v bábkarskej praxi, ktorý povedú Zuzana a Robert Erby z mníchovského Erbytheater.
Verejný priestor oživia flašinety a historické mechanické hudobné nástroje z piatich krajín, ktoré zaznejú pri Národnom divadle Košice, pri Urbanovej veži aj vo Východoslovenskej galérii. Súčasťou programu bude aj Bábková plavba mestom či Most virvarových úsmevov.
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