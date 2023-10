Zuzana Smatanová oslávila 20 rokov na hudobnej scéne

Galakoncertom Zuzana Smatanová 20 oslávila v piatok večer (27. 10.) v Bratislave táto speváčka a skladateľka dvadsaťročné účinkovanie na slovenskej hudobnej scéne. Blahoželať jej prišli skupina IMT Smile, Peter Nagy, Mário Kuly Kollár, Adam Ďurica, Peter Cmorik, Bystrík, Marián Ferenc a Andrea Adamcová.





V priebehu dvadsiatich rokov zložila Smatanová desiatky dnes známych piesní - v priebehu koncertu zazneli Jediný a jediná, Pocestný, Bergen, Môžme si už odpustiť, Včely, Dvere, Lietajúci Cyprián, V dobrom aj v zlom, Horou, aj jej úplne prvý hit Tam, kde sa neumiera. S gratulantmi ponúkla viacero známych duetov, ako Čo má prísť, príde s Petrom Cmorikom, S tebou viem s Bystríkom, Miesta s Adamom Ďuricom, Pár dní s Máriom Kulym Kollárom, Len pomaly s Petrom Nagyom, Úsmev a čaj so skupinou IMT Smile či Ako poslední s Mariánom Ferencom z kapely Eleven Hill.Fanúšikmi zaplnené Stars auditorium pridalo svoje hlasivky pri viacerých pesničkách, ale zrejme najväčším prekvapením bola neplánovane zaradená pesnička Mandarinka Darinka, pri ktorej sa k duetu Petra Nagya a Zuzany pridalo celé auditorium.To však nebolo všetko, spolu s Petrom Nagyom uviedli do života knižku Peter Nagy pre deti 2, ktorú ilustrovala práve Zuzana Smatanová. Súčasťou galavečera bol aj krst jej nového albumu s názvom Rozprávač. Do života ho uviedol trinásťročný krkavec Kuko a Peter Nagy krkavčími pierkami. Do playlistu z nového albumu zaradila speváčka skladby Rozprávač, Tajomstvo, Živá voda, Jablone a Sľub, že prežijem.Skvelá nálada vládla počas celého večera na pódiu aj v hľadisku. Presvedčiť o tom sa budú môcť aj televízni diváci počas vianočných sviatkov, keď RTVS odvysiela záznam koncertu."Tých 20 rokov bolo šialených, bol to jeden veľmi rýchlo roztočený kolotoč, až sama neverím, že som to normálne ustála, že ma to celé nezomlelo. Ja som taký rozprávač tých mojich príbehov už 20 rokov. Tým som aj začala. Vyhrala som autorskú súťaž, kde bolo dôležité mať vlastné pesničky. S mojou gitarou sme si jedno, baví ma písanie tých príbehov. Tento galakoncert je niečo výnimočné, toto sa už nikde nezopakuje, táto zostava ľudí. Nebude už nič také, kde na jednom pódiu budú Ivan Tásler, Peter Nagy, Peter Cmorik, Kuly, Adam Ďurica či Bystrík. Túto zostavu uvidia ľudia prvý a poslednýkrát," povedala jubilujúca speváčka.Dvadsať rokov trvá úspešná dráha Zuzany Smatanovej. V máji 2003 vyhrala súťaž spevákov Coca Cola PopStar, v septembri 2003 vydala debutový album Entirely Good, bola objavom roka 2003. Za rok 2004 získala dvakrát cenu Aurel aj cenu OTO, ktorú si ako speváčka roka zopakovala v roku 2005. Šesťkrát po sebe (2005 - 2010) získala Zlatého slávika v kategórii speváčka. Dnes má na svojom konte sedem radových albumov, siedmy Rozprávač predstavila práve počas galakoncertu.