Piatok 16.1.2026
Meniny má Kristína
Denník - Správy
16. januára 2026
Huawei na globálnom podujatí v Dubaji predstavil skladací smartfón Huawei Mate X7 a novú generáciu inovatívnych zariadení
Spoločnosť Huawei včera na globálnom podujatí s názvom Unfold the Moment predstavila novú generáciu inovatívnych vlajkových zariadení.
Medzi očakávané novinky patrí skladací smartfón HUAWEI Mate X7, tablet HUAWEI MatePad 12X, smartfón Huawei nova 14 pro a dizajnový router Huawei Wi-fi Mesh X3, ktoré posúvajú hranice dizajnu, výkonu aj používateľského zážitku.
HUAWEI Mate X7: Najtenší skladací smartfón novej generácie
Nový Huawei Mate X7 je prvý tenký skladací smartfón od tohto výrobcu, ktorý si zachováva obrazové schopnosti porovnateľné so štandardným vlajkovým smartfónom. Fotoaparát True-to-Colour druhej generácie poskytuje až o 43 % presnejšie zachytenie farieb a je doplnený novým fotoaparátom Ultra Lighting HDR, ultraširokouhlým objektívom a teleobjektívom s makro funkciou. Podpora až 17,5 EV Ultra Lighting HDR Video umožňuje používateľom zachytiť vysokú úroveň detailov ako za jasného, tak aj za slabého osvetlenia.
Dizajn telefónu kladie dôraz na odolnosť, pričom využíva ultra odolné sklo Crystal Armor Kunlun a patentovanú skladateľnú technológiu. Nový model je k dispozícii v troch farebných variantoch: Brocade White s povrchovou úpravou z nanovlákien, Nebula Red a Black. Stabilný výkon a celodennú výdrž batérie zabezpečuje batéria s kapacitou 5 300 mAh v kombinácii s pokročilým chladiacim systémom SuperCool Ultra-Large VC & Graphene s rozlohou 3 550 mm². Smartphone tak ponúka presné farby fotoaparátu a pohlcujúci zážitok na veľkej obrazovke v jednom zariadení.
Huawei MatePad 12X: Tablet ako alternatíva k notebooku
Nový elegantný tablet Huawei MatePad 12X kombinuje špičkový výkon, štýl a tvorivú slobodu. Je vybavený 12-palcovým ultrajasným displejom PaperMatte, ktorý účinne potláča odlesky a zaisťuje dlhodobé pohodlie pre vaše oči aj pri celodennom používaní. Aplikácia Huawei Notes uľahčuje a zjednodušuje zapisovanie poznámok, zatiaľ čo kreatívna aplikácia GoPaint poskytuje priestor na kreslenie, ilustrovanie a prácu s nápadmi. Stylus M-Pencil prirodzene dopĺňa zariadenie a umožňuje vám ľahko zaznamenať myšlienky a nápady kedykoľvek a kdekoľvek.
Tablet zaujme aj svojím perleťovým dizajnom a výnimočnou skladnosťou – s hmotnosťou iba 555 g a hrúbkou 5,9 mm je ideálnym spoločníkom na cesty. Batéria s kapacitou 10 100 mAh zaisťuje dlhú výdrž a technológia SuperCharge s výkonom 66 W sa postará o rýchle nabíjanie tabletu.
Huawei nova 14 Pro: Keď dizajn hovorí za vás
Smartfón nova 14 Pro stavia na ikonickom dizajne s novým prvkom Star Orbit Ring, ktorý je okamžite rozpoznateľný. Zakrivený 6,78-palcový displej, štíhle telo a precízne spracovanie spájajú elegantný vzhľad s každodennou použiteľnosťou. Smartfón je dostupný v moderných farebných prevedeniach inšpirovaných prírodou.
Fotografovanie pomocou AI
Nova 14 Pro prináša vylepšenia v oblasti portrétnej fotografie a zachytávania ľudí v tých najlepších momentoch. Nový fotoaparát Ultra Chroma prináša realistickejšie farby a prirodzenejší vzhľad pleti, zatiaľ čo 50 MP predný duálny Ultra Portrait fotoaparát s rýchlym zaostrovaním zvládne detailné zábery aj skupinové fotografie bez zbytočného nastavovania. Inteligentné AI funkcie sa postarajú o výber najlepších výrazov a ostré snímky aj v pohybe, vďaka čomu budú aj na prvý pohľad nepoužiteľné fotky dokonalými zábermi.
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: Žiarivý a rýchly
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro prináša Wi-Fi pokrytie pre celý domov v netradičnom dizajne inšpirovanom motívom „Žiariacej zlatej hory“. Priehľadné telo s jemnými reliéfmi a integrovaným LED osvetlením mení router z nenápadného zariadenia na prirodzenú súčasť interiéru. Svetelné efekty sa prispôsobujú dennej dobe alebo ich možno ovládať manuálne, čím sa technológia nenápadne prepája s atmosférou domova.
Rýchle pripojenie bez výpadkov v celom dome
WiFi Mesh X3 Pro využíva duálnu Wi-Fi 7 s rýchlosťou až 3,6 Gbps a technológiu HUAWEI WiFi Mesh+, ktorá zabezpečuje stabilný signál v každej miestnosti. Bez ohľadu na to, či ide o streamovanie, online prácu alebo hranie hier, sieť zostáva plynulá aj pri viacerých pripojených zariadeniach.
Cena a dostupnosť
Nové produkty Huawei sú na slovenskom trhu dostupné u vybraných predajcov od 15. januára. Najtenší skladací smartfón novej generácie HUAWEI Mate X7 vstupuje do predaja s odporúčanou cenou 2099 eur. Tablet HUAWEI MatePad 12X, navrhnutý ako produktívna alternatíva k notebooku, je dostupný za 679 eur. Smartfón HUAWEI nova 14 Pro, zameraný na portrétnu fotografiu a moderný dizajn, prichádza s odporúčanou cenou 699 eur. Dizajnovo výrazný router pre Wi-Fi pokrytie celej domácnosti HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro Suite je dostupný za 249 eur.
