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03. septembra 2026
Čínska hviezda WNBA si nezahrá na MS v Nemecku. Dôvod jej absencie je paradoxný
Tagy: MS v basketbale žien
Li Jüe-žu sa nepredstaví na svetovom šampionáte basketbalistiek, pretože pošta v USA stratila jej cestovný pas. Čínska hviezda zámorskej basketbalovej WNBA Li Jüe-žu vynechá majstrovstvá sveta v ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Li Jüe-žu sa nepredstaví na svetovom šampionáte basketbalistiek, pretože pošta v USA stratila jej cestovný pas.
Čínska hviezda zámorskej basketbalovej WNBA Li Jüe-žu vynechá majstrovstvá sveta v nemeckom Berlíne z paradoxného dôvodu. Stratila totiž svoj cestovný pas počas poštovej prepravy v USA.
Čínsky basketbalový zväz uviedol, že pas hráčky sa náhodou stratil počas poštovej prepravy v zámorí a pred termínom registrácie na turnaj sa ho nepodarilo nájsť, preto hráčka nemohla odcestovať do Nemecka. Majstrovstvá sveta basketbalistiek začnú v piatok, Čína vo svojom prvom zápase nastúpi proti výberu USA.
"Je veľmi ľúto, že tentokrát nemôžem byť so svojimi sestrami,“ napísala na čínskych sociálnych sieťach 27-ročná Li, ktorá hrá za tím Dallas Wings. Poďakovala sa zväzu a ambasádam za pomoc pri pátraní po pase.
"Všetci sme usilovne spoločne pracovali a skúšali všetky možné riešenia, ale možno nám tentokrát trochu chýbalo šťastie,“ doplnila.
Li Jüe-žu meria 201 cm a do Dallasu prišla v roku 2025. Čínu reprezentoval na OH 2024 v Paríži, kde bola najlepšou strelkyňou tímu. Predtým hrala vo WNBA za družstvá Seattle Storm, Los Angeles Sparks a Chicago Sky.
Zdroj: SITA.sk - Čínska hviezda WNBA si nezahrá na MS v Nemecku. Dôvod jej absencie je paradoxný © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínska hviezda zámorskej basketbalovej WNBA Li Jüe-žu vynechá majstrovstvá sveta v nemeckom Berlíne z paradoxného dôvodu. Stratila totiž svoj cestovný pas počas poštovej prepravy v USA.
Čínsky basketbalový zväz uviedol, že pas hráčky sa náhodou stratil počas poštovej prepravy v zámorí a pred termínom registrácie na turnaj sa ho nepodarilo nájsť, preto hráčka nemohla odcestovať do Nemecka. Majstrovstvá sveta basketbalistiek začnú v piatok, Čína vo svojom prvom zápase nastúpi proti výberu USA.
"Je veľmi ľúto, že tentokrát nemôžem byť so svojimi sestrami,“ napísala na čínskych sociálnych sieťach 27-ročná Li, ktorá hrá za tím Dallas Wings. Poďakovala sa zväzu a ambasádam za pomoc pri pátraní po pase.
"Všetci sme usilovne spoločne pracovali a skúšali všetky možné riešenia, ale možno nám tentokrát trochu chýbalo šťastie,“ doplnila.
Li Jüe-žu meria 201 cm a do Dallasu prišla v roku 2025. Čínu reprezentoval na OH 2024 v Paríži, kde bola najlepšou strelkyňou tímu. Predtým hrala vo WNBA za družstvá Seattle Storm, Los Angeles Sparks a Chicago Sky.
Zdroj: SITA.sk - Čínska hviezda WNBA si nezahrá na MS v Nemecku. Dôvod jej absencie je paradoxný © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS v basketbale žien
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