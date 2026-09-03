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 24hod.sk    Šport

03. septembra 2026

Čínska hviezda WNBA si nezahrá na MS v Nemecku. Dôvod jej absencie je paradoxný


Tagy: MS v basketbale žien

Li Jüe-žu sa nepredstaví na svetovom šampionáte basketbalistiek, pretože pošta v USA stratila jej cestovný pas. Čínska hviezda zámorskej basketbalovej WNBA Li Jüe-žu vynechá majstrovstvá sveta v ...



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sun_wings_basketball_87_5 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Li Jüe-žu sa nepredstaví na svetovom šampionáte basketbalistiek, pretože pošta v USA stratila jej cestovný pas.


Čínska hviezda zámorskej basketbalovej WNBA Li Jüe-žu vynechá majstrovstvá sveta v nemeckom Berlíne z paradoxného dôvodu. Stratila totiž svoj cestovný pas počas poštovej prepravy v USA.

Čínsky basketbalový zväz uviedol, že pas hráčky sa náhodou stratil počas poštovej prepravy v zámorí a pred termínom registrácie na turnaj sa ho nepodarilo nájsť, preto hráčka nemohla odcestovať do Nemecka. Majstrovstvá sveta basketbalistiek začnú v piatok, Čína vo svojom prvom zápase nastúpi proti výberu USA.

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"Je veľmi ľúto, že tentokrát nemôžem byť so svojimi sestrami,“ napísala na čínskych sociálnych sieťach 27-ročná Li, ktorá hrá za tím Dallas Wings. Poďakovala sa zväzu a ambasádam za pomoc pri pátraní po pase.

"Všetci sme usilovne spoločne pracovali a skúšali všetky možné riešenia, ale možno nám tentokrát trochu chýbalo šťastie,“ doplnila.

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Li Jüe-žu meria 201 cm a do Dallasu prišla v roku 2025. Čínu reprezentoval na OH 2024 v Paríži, kde bola najlepšou strelkyňou tímu. Predtým hrala vo WNBA za družstvá Seattle Storm, Los Angeles Sparks a Chicago Sky.


Zdroj: SITA.sk - Čínska hviezda WNBA si nezahrá na MS v Nemecku. Dôvod jej absencie je paradoxný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS v basketbale žien
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