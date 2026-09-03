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03. septembra 2026
Hala naraz stíchla. Diváci sledovali výkriky a slzy od bolesti po vážnom zranení vo štvrťfinále ME – VIDEO
Keďže Georgia Angelopoulouová nemohla chodiť, zdravotnícky personál ju odniesol na nosidlách do útrob haly a neskôr aj do nemocnice. Grécka volejbalistka Georgia Angelopoulouová zažívala nepríjemné ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Keďže Georgia Angelopoulouová nemohla chodiť, zdravotnícky personál ju odniesol na nosidlách do útrob haly a neskôr aj do nemocnice.
Grécka volejbalistka Georgia Angelopoulouová zažívala nepríjemné chvíle počas štvrťfinálového zápasu na majstrovstvách Európy. Hneď na začiatku druhého setu sa vážne zranila.
Nádejná mladá iba 21-ročná športovkyňa sa náhle zrútila na hraciu plochu po kolízii so spoluhráčkou. Hneď začala kričať od bolesti a hala v Brne okamžite stíchla.
Držala sa za ľavé koleno a hoci k nej pribehli zdravotníci, tak jej hlasné výkriky neprestávali. Do sĺz dohnala nejednu členku gréckeho tímu, ale aj toho srbského.
Keďže Angelopoulouová nemohla chodiť, zdravotnícky personál ju odniesol na nosidlách do útrob haly a neskôr aj do nemocnice.
Grécky tím prezradil, že hráčka podstúpila CT vyšetrenie a následne jej koleno znehybnili špeciálnou dlahou. Potom sa vrátila do hotela, kde na ňu netrpezlivo čakali spoluhráčky.
Počas štvrtka 3. septembra cestujú volejbalistky do Atén, kde Angelopoulouová absolvuje nové testy, aby sa dal presne posúdiť rozsah závažnosti jej zranenia. Mimo môže byť v najhoršom prípade aj 12 mesiacov.
Srbsko po prerušení duelu napokon suverénne zdolalo Grécko 3:0 na sety a postúpilo do semifinále ME, kde si zmeria sily s lepším z dvojice Turecko - Nemecko.
Zdroj: SITA.sk - Hala naraz stíchla. Diváci sledovali výkriky a slzy od bolesti po vážnom zranení vo štvrťfinále ME – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Grécka volejbalistka Georgia Angelopoulouová zažívala nepríjemné chvíle počas štvrťfinálového zápasu na majstrovstvách Európy. Hneď na začiatku druhého setu sa vážne zranila.
Nádejná mladá iba 21-ročná športovkyňa sa náhle zrútila na hraciu plochu po kolízii so spoluhráčkou. Hneď začala kričať od bolesti a hala v Brne okamžite stíchla.
Držala sa za ľavé koleno a hoci k nej pribehli zdravotníci, tak jej hlasné výkriky neprestávali. Do sĺz dohnala nejednu členku gréckeho tímu, ale aj toho srbského.
Keďže Angelopoulouová nemohla chodiť, zdravotnícky personál ju odniesol na nosidlách do útrob haly a neskôr aj do nemocnice.
Grécky tím prezradil, že hráčka podstúpila CT vyšetrenie a následne jej koleno znehybnili špeciálnou dlahou. Potom sa vrátila do hotela, kde na ňu netrpezlivo čakali spoluhráčky.
Počas štvrtka 3. septembra cestujú volejbalistky do Atén, kde Angelopoulouová absolvuje nové testy, aby sa dal presne posúdiť rozsah závažnosti jej zranenia. Mimo môže byť v najhoršom prípade aj 12 mesiacov.
Srbsko po prerušení duelu napokon suverénne zdolalo Grécko 3:0 na sety a postúpilo do semifinále ME, kde si zmeria sily s lepším z dvojice Turecko - Nemecko.
Zdroj: SITA.sk - Hala naraz stíchla. Diváci sledovali výkriky a slzy od bolesti po vážnom zranení vo štvrťfinále ME – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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