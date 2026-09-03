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03. septembra 2026
Slovenská prestupová bomba napokon zlyhala, Slovan nepustil Marcelliho do Kodane. Aké boli dôvody?
Tagy: Dohoda Nepodpísanie Peniaze Prestup zlyhanie
Kluby pracovali na dohode o hosťovaní s opciou na odkúpenie za približne 9 miliónov eur. Slovenský futbalista Nino Marcelli z ŠK Slovan Bratislava si napokon neoblečie dres dánskeho klubu FC Kodaň, keď ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Kluby pracovali na dohode o hosťovaní s opciou na odkúpenie za približne 9 miliónov eur.
Slovenský futbalista Nino Marcelli z ŠK Slovan Bratislava si napokon neoblečie dres dánskeho klubu FC Kodaň, keď potenciálny presun stroskotal v posledný deň letného prestupového obdobia.
Len 21-ročný Slovák hrá prevažne na ľavom krídle, čo je presne pozícia, ktorú sa dánsky tím snaží posilniť, ale obe strany sa nedokázali včas dohodnúť.
Celkovo za "belasých" odohral za 127 zápasov, v ktorých strelil 24 gólov a pridal 19 asistencií. Zúčastnil sa aj 24 zápasov za národný tím do 21 rokov, premiéra ho zrejme v seniorskej reprezentácii pod vedením jeho bývalého trénera zo Slovana Vladimíra Weissa staršieho neminie.
Kluby pracovali na dohode o hosťovaní s opciou na odkúpenie za približne 9 miliónov eur, ale s postupom času to bolo čoraz ťažšie, píše web tipsbladet.dk.
Chyba vraj nastala na strane slovenského majstra, ktorý sa Marcelliho nechcel zbaviť pred účasťou v hlavnej fáze Ligy majstrov. Krídelník má platnú zmluvu do leta 2028.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská prestupová bomba napokon zlyhala, Slovan nepustil Marcelliho do Kodane. Aké boli dôvody? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalista Nino Marcelli z ŠK Slovan Bratislava si napokon neoblečie dres dánskeho klubu FC Kodaň, keď potenciálny presun stroskotal v posledný deň letného prestupového obdobia.
Len 21-ročný Slovák hrá prevažne na ľavom krídle, čo je presne pozícia, ktorú sa dánsky tím snaží posilniť, ale obe strany sa nedokázali včas dohodnúť.
Celkovo za "belasých" odohral za 127 zápasov, v ktorých strelil 24 gólov a pridal 19 asistencií. Zúčastnil sa aj 24 zápasov za národný tím do 21 rokov, premiéra ho zrejme v seniorskej reprezentácii pod vedením jeho bývalého trénera zo Slovana Vladimíra Weissa staršieho neminie.
Kluby pracovali na dohode o hosťovaní s opciou na odkúpenie za približne 9 miliónov eur, ale s postupom času to bolo čoraz ťažšie, píše web tipsbladet.dk.
Chyba vraj nastala na strane slovenského majstra, ktorý sa Marcelliho nechcel zbaviť pred účasťou v hlavnej fáze Ligy majstrov. Krídelník má platnú zmluvu do leta 2028.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská prestupová bomba napokon zlyhala, Slovan nepustil Marcelliho do Kodane. Aké boli dôvody? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dohoda Nepodpísanie Peniaze Prestup zlyhanie
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