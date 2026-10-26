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26. októbra 2026

Čínska platforma Temu sľúbila Bruselu sprísniť boj proti predaju zakázaného tovaru vrátane nebezpečných hračiek


Tagy: Digitálne platformy Digitálne služby Ochrana spotrebiteľa online platformy Online predaj

V rámci prijatých záväzkov bude spoločnosť pravidelne analyzovať riziká, dôslednejšie monitorovať opatrenia na odhaľovanie zakázaného tovaru a v prípade potreby ich ďalej sprísňovať.



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shutterstock_2527494377 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - V rámci prijatých záväzkov bude spoločnosť pravidelne analyzovať riziká, dôslednejšie monitorovať opatrenia na odhaľovanie zakázaného tovaru a v prípade potreby ich ďalej sprísňovať.


Internetový obchod Temu prisľúbil Európskej únii (EK) prijatie prísnejších opatrení proti predaju nelegálnych výrobkov potom, ako Brusel čínskej spoločnosti v máji udelil pokutu 200 miliónov eur za porušenie pravidiel v oblasti digitálnych služieb.

Komisia v pondelok oznámila, že akceptovala akčný plán spoločnosti, ktorý má odstrániť nedostatky zistené pri vyšetrovaní. Únia potrestala Temu za to, že na platforme umožňovala predaj nelegálnych produktov vrátane nebezpečných hračiek pre deti.

V rámci prijatých záväzkov bude spoločnosť pravidelne analyzovať riziká, dôslednejšie monitorovať opatrenia na odhaľovanie zakázaného tovaru a v prípade potreby ich ďalej sprísňovať.

Komisia zároveň preverí, ako odporúčacie algoritmy platformy ovplyvňujú šírenie nelegálnych výrobkov. Podľa Bruselu bude Temu skúmať, či jeho systémy nezvyšujú viditeľnosť takéhoto tovaru medzi používateľmi.

Spoločnosť rozhodnutie EK privítala a deklarovala pripravenosť spolupracovať s európskymi regulátormi. „Oceňujeme konštruktívny prístup Komisie počas celého procesu,“ uviedla firma vo vyhlásení.


Zdroj: SITA.sk - Čínska platforma Temu sľúbila Bruselu sprísniť boj proti predaju zakázaného tovaru vrátane nebezpečných hračiek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Digitálne platformy Digitálne služby Ochrana spotrebiteľa online platformy Online predaj
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