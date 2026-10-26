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26. októbra 2026
Jordánska bezpečnosť zadržala troch podozrivých zo smrteľného útoku na kresťanský kostol
Zadržanými sú dvaja bratia a ich príbuzný, ktorých úrady označili za islamských extrémistov. Jordánske bezpečnostné zložky zadržali troch podozrivých v ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Zadržanými sú dvaja bratia a ich príbuzný, ktorých úrady označili za islamských extrémistov.
Jordánske bezpečnostné zložky zadržali troch podozrivých v súvislosti s útokom na kostol, pri ktorom minulý týždeň zahynulo deväť ľudí, oznámili v pondelok úrady s tým, že podozrivých zadržali po prestrelke počas rannej razie.
Riaditeľstvo verejnej bezpečnosti Jordánskeho kráľovstva uviedlo, že trojica sa zabarikádovala v opustenom dome a po príchode bezpečnostných síl začala strieľať „Všetci traja teroristi utrpeli zranenia. Boli prevezení do nemocnice a naďalej sa podrobujú liečbe,“ povedal šéf verejnej bezpečnosti Abdalláh Maájtah.
Útok sa odohral v piatok v areáli gréckokatolíckeho pravoslávneho Kostola svätého Juraja v obci Hammúd v provincii Karak počas pohrebného sprievodu. Provincia Karak patrí medzi oblasti s významnou kresťanskou komunitou v prevažne moslimskom Jordánsku.
Maájtah uviedol, že zadržanými sú dvaja bratia a ich príbuzný, ktorých označil za islamských extrémistov. Po ukončení vyšetrovania ich postavia pred súd. „Táto krajina musí zostať oázou bezpečnosti a stability a potvrdzujeme, že Jordánsko zostane odolné voči každému, kto sa ho odváži ohroziť,“ vyhlásil.
Bezpečnostné zložky pri razii zaistili viacero zbraní a veľké množstvo munície. Minister vnútra Mázin Farája uviedol, že všetci podozriví sú jordánskymi občanmi a podľa doterajších zistení neexistujú dôkazy o ich kontaktoch so zahraničnými skupinami.
Po útoku premiér Džafar Hassan vyhlásil trojdňový štátny smútok. Podľa jordánskych zákonov hrozí za vraždu trest smrti obesením.
Zdroj: SITA.sk - Jordánska bezpečnosť zadržala troch podozrivých zo smrteľného útoku na kresťanský kostol © SITA Všetky práva vyhradené.
Jordánske bezpečnostné zložky zadržali troch podozrivých v súvislosti s útokom na kostol, pri ktorom minulý týždeň zahynulo deväť ľudí, oznámili v pondelok úrady s tým, že podozrivých zadržali po prestrelke počas rannej razie.
Rodina extrémistov
Riaditeľstvo verejnej bezpečnosti Jordánskeho kráľovstva uviedlo, že trojica sa zabarikádovala v opustenom dome a po príchode bezpečnostných síl začala strieľať „Všetci traja teroristi utrpeli zranenia. Boli prevezení do nemocnice a naďalej sa podrobujú liečbe,“ povedal šéf verejnej bezpečnosti Abdalláh Maájtah.
Útok sa odohral v piatok v areáli gréckokatolíckeho pravoslávneho Kostola svätého Juraja v obci Hammúd v provincii Karak počas pohrebného sprievodu. Provincia Karak patrí medzi oblasti s významnou kresťanskou komunitou v prevažne moslimskom Jordánsku.
Maájtah uviedol, že zadržanými sú dvaja bratia a ich príbuzný, ktorých označil za islamských extrémistov. Po ukončení vyšetrovania ich postavia pred súd. „Táto krajina musí zostať oázou bezpečnosti a stability a potvrdzujeme, že Jordánsko zostane odolné voči každému, kto sa ho odváži ohroziť,“ vyhlásil.
Štátny smútok
Bezpečnostné zložky pri razii zaistili viacero zbraní a veľké množstvo munície. Minister vnútra Mázin Farája uviedol, že všetci podozriví sú jordánskymi občanmi a podľa doterajších zistení neexistujú dôkazy o ich kontaktoch so zahraničnými skupinami.
Po útoku premiér Džafar Hassan vyhlásil trojdňový štátny smútok. Podľa jordánskych zákonov hrozí za vraždu trest smrti obesením.
Zdroj: SITA.sk - Jordánska bezpečnosť zadržala troch podozrivých zo smrteľného útoku na kresťanský kostol © SITA Všetky práva vyhradené.
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