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26. októbra 2026

Jordánska bezpečnosť zadržala troch podozrivých zo smrteľného útoku na kresťanský kostol


Tagy: Jordansko masová streľba Moslimskí extrémisti Streľba v kostole

Zadržanými sú dvaja bratia a ich príbuzný, ktorých úrady označili za islamských extrémistov. Jordánske bezpečnostné zložky zadržali troch podozrivých v ...



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aptopix_jordan_church_shooting_93191 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Zadržanými sú dvaja bratia a ich príbuzný, ktorých úrady označili za islamských extrémistov.


Jordánske bezpečnostné zložky zadržali troch podozrivých v súvislosti s útokom na kostol, pri ktorom minulý týždeň zahynulo deväť ľudí, oznámili v pondelok úrady s tým, že podozrivých zadržali po prestrelke počas rannej razie.

Rodina extrémistov


Riaditeľstvo verejnej bezpečnosti Jordánskeho kráľovstva uviedlo, že trojica sa zabarikádovala v opustenom dome a po príchode bezpečnostných síl začala strieľať „Všetci traja teroristi utrpeli zranenia. Boli prevezení do nemocnice a naďalej sa podrobujú liečbe,“ povedal šéf verejnej bezpečnosti Abdalláh Maájtah.

Útok sa odohral v piatok v areáli gréckokatolíckeho pravoslávneho Kostola svätého Juraja v obci Hammúd v provincii Karak počas pohrebného sprievodu. Provincia Karak patrí medzi oblasti s významnou kresťanskou komunitou v prevažne moslimskom Jordánsku.

Maájtah uviedol, že zadržanými sú dvaja bratia a ich príbuzný, ktorých označil za islamských extrémistov. Po ukončení vyšetrovania ich postavia pred súd. „Táto krajina musí zostať oázou bezpečnosti a stability a potvrdzujeme, že Jordánsko zostane odolné voči každému, kto sa ho odváži ohroziť,“ vyhlásil.

Štátny smútok


Bezpečnostné zložky pri razii zaistili viacero zbraní a veľké množstvo munície. Minister vnútra Mázin Farája uviedol, že všetci podozriví sú jordánskymi občanmi a podľa doterajších zistení neexistujú dôkazy o ich kontaktoch so zahraničnými skupinami.

Po útoku premiér Džafar Hassan vyhlásil trojdňový štátny smútok. Podľa jordánskych zákonov hrozí za vraždu trest smrti obesením.


Zdroj: SITA.sk - Jordánska bezpečnosť zadržala troch podozrivých zo smrteľného útoku na kresťanský kostol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jordansko masová streľba Moslimskí extrémisti Streľba v kostole
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