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26. októbra 2026

Vyhladzovanie na Západnom brehu, genocída v Gaze. Nezávislá vyšetrovacia komisia predstavila najnovšiu správu


Tagy: Genocída Izraelská vláda izraelské vojnové zločiny medzinárodná vyšetrovacia komisia Palestínčania Pásmo Gazy Západný breh Jordánu Zločiny proti ľudskosti

Izraelská misia pri OSN v Ženeve obvinenia odmietla a označila správu za súčasť „dezinformačnej kampane“ proti židovskému štátu. Vyšetrovacia komisia s poverením



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israel_palestinians_gaza_88778 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Izraelská misia pri OSN v Ženeve obvinenia odmietla a označila správu za súčasť „dezinformačnej kampane“ proti židovskému štátu.


Vyšetrovacia komisia s poverením Organizácie Spojených národov (OSN) obvinila v pondelok Izrael z páchania zločinu proti ľudskosti v podobe „vyhladzovania“ obyvateľstva na Západnom brehu Jordánu a zopakovala svoje predchádzajúce závery, že v Pásme Gazy pokračuje v páchaní genocídy voči Palestínčanom.

Systematická politika vyhladzovania


Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia vo svojej novej správe uviedla, že izraelské sily na Západnom brehu Jordánu páchali aj ďalšie zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Podľa komisie Izrael prostredníctvom vojenských operácií podporovaných dlhodobým násilím osadníkov vedie „rozsiahly a systematický útok“ proti civilnému obyvateľstvu.

Izraelské úrady a ozbrojené sily sa dopustili zločinov proti ľudskosti v podobe vyhladzovania, mučenia, znásilnení a ďalších foriem sexuálneho násilia,“ uvádza správa.

Predseda komisie Srinivasan Muralidhar vyhlásil, že zabíjanie a zraňovanie palestínskych civilistov, ničenie domov a odmietanie zodpovednosti zo strany Izraela sú súčasťou širšej stratégie zameranej na vysídľovanie Palestínčanov a vytváranie neznesiteľných životných podmienok.

Dezinformačná kampaň


Izraelská misia pri OSN v Ženeve obvinenia odmietla a označila správu za súčasť „dezinformačnej kampane“ namierenej proti Izraelu. „Medzinárodné spoločenstvo musí tieto skreslené informácie odmietnuť, zavrhnúť zistenia komisie a požadovať jej okamžité zrušenie,“ uviedla vo vyhlásení.

Komisia už vlani dospela k záveru, že Izrael pácha v Gaze genocídu. Vo svojej najnovšej správe uvádza, že izraelské úrady a ozbrojené sily pokračujú v genocídnych činoch s úmyslom úplne alebo aspoň čiastočne odstrániť palestínske obyvateľstvo v Gaze. Správa bude v pondelok predložená Valnému zhromaždeniu OSN v New Yorku.


Zdroj: SITA.sk - Vyhladzovanie na Západnom brehu, genocída v Gaze. Nezávislá vyšetrovacia komisia predstavila najnovšiu správu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Genocída Izraelská vláda izraelské vojnové zločiny medzinárodná vyšetrovacia komisia Palestínčania Pásmo Gazy Západný breh Jordánu Zločiny proti ľudskosti
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