Čínska sonda Čchang-e 5 začala návrat na Zem, z Mesiaca prinesie vzorky hornín

13.12.2020 - Čínska lunárna sonda so vzorkami mesačných hornín v nedeľu začala svoj trojdňový návrat na Zem. Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA) na sociálnych médiách informovala, že Čchang-e 5, ktorá zhruba týždeň obiehala okolo Mesiaca, zapla na približne 22 minút svoje motory, a tak sa dostala preč z jeho orbity.Návratový modul s približne dvoma kilogramami hornín by mal pristáť v čínskej oblasti Vnútorné Mongolsko. Ak bude misia úspešná, bude to po prvý raz od 70. rokov minulého storočia, čo budú mať vedci k dispozícii čerstvé vzorky mesačných hornín.Čína zriadila laboratóriá na analýzu veku a zloženia vzoriek a očakáva sa, že sa o ne podelí aj s ďalšími krajinami.Lander sondy pristál na Mesiaci začiatkom decembra. Čchang-e 5 získala vzorky vŕtaním do mesačnej kôry aj zberom z povrchu.Čchang-e 5 je ďalšou zo série odvážnych misií ambiciózneho čínskeho vesmírneho programu, ktorého cieľom je okrem iného pristáť na Mesiaci s ľuďmi, pristáť na Marse a mať do roku 2022 funkčnú vesmírnu stanicu na obežnej dráhe Zeme.