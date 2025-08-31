Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

31. augusta 2025

Takáč bráni Pavla Gašpara, v nehode išlo iba „o plechy“, vinníka určí znalecký posudok


Opozícia hyenisticky zneužíva autonehodu šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara, pričom takých nehôd sa stávajú stovky denne.



6780e6e1e4c9d982280296 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Opozícia hyenisticky zneužíva autonehodu šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara, pričom takých nehôd sa stávajú stovky denne. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Pri nehode sa podľa ministra nikomu nič nestalo a išlo „o plechy". Vinníka nehody podľa neho určí znalecký posudok.


Pokiaľ ide o športové auto, na ktorom Gašpar havaroval, podľa Takáča je napísané na firmu, v ktorej bol v minulosti konateľom a je jej spoluvlastníkom. „Predmetné auto vlastní spoločnosť a predmetný podiel v spoločnosti má (Gašpar, pozn. SITA) zapísaný vo svojom majetkovom priznaní," zdôraznil Takáč.

Podľa opozičnej poslankyne Tamary Stohlovej (Progresívne Slovensko) jazdí šéf tajnej služby na neónovom športiaku, ktorý na prvý pohľad púta pozornosť. „A na tomto aute mal nehodu, kde podľa svedkov išiel rýchlo a predbiehal cez plnú čiaru," uviedla Stohlová.

Poslankyňa tiež pripomenula, že v druhom vozidle sa zranila mladistvá osoba. Zároveň opätovne poukázala na to, že auto nemal Gašpar uvedené v majetkovom priznaní. „My zároveň tvrdíme, že podľa jeho deklarovaných príjmov si podobne ako na svoju vilu, dom, byt, chatu, ktoré uvádza v tom majetkovom priznaní, nemohol zarobiť," dodal Stohlová.


Zdroj: SITA.sk - Takáč bráni Pavla Gašpara, v nehode išlo iba „o plechy“, vinníka určí znalecký posudok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Opozícia šéf Slovenskej informačnej služby V politike
